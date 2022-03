Alejandra Jaramillo cansada de las críticas le responde a Angelo Barahona

Alejandra Jaramillo rompe el silencio frente a las críticas que se emitieron por su breve participación en la casa televisiva Telemundo. Angello Barahona fue parte de los críticos y plasmó su sentir con un post en Instagram el mismo que estuvo acompañado de una fuerte crítica por el masivo apoyo que recibió Ale luego del casting que realizó.

Hoy que le quede la experiencia de que los proyectos importantes se los hace en corto. No se debe pedir apoyo masivo en redes sociales. No es un reality.

Lo que rápidamente generó rechazo por parte de los fanáticos de la ‘Caramelo’, y a demás una respuesta de Alejandra, en la que de manera muy cordial le invita a alegrarse por los triunfos de una compatriota y además le pide que no se enfoque en lo negativo de las cosas.

View this post on Instagram

Así no trabajan los gringos, a ellos no les importa cuantos seguidores uno tiene en redes sociales, les importa el impacto en TV. Les importa la trayectoria, les importa que domines el inglés, les importa que domines las emociones y no tener acento.

— Angello Barahona.