Horóscopo de hoy: martes 8 de marzo para cada signo del zodiaco

Aries

Hay que darle un empujón a los negocios para ello tienes la inteligencia, el carisma y las ganas, así que esfuérzate que las cosas van a tomar su rumbo y con buenas perspectivas. En el amor, deja de escuchar las críticas que hacen terceros de tu relación de pareja. Esto es una situación de dos, lo demás es multitud.

Tauro

Hoy debes poner en practica tu ingenio y tu inteligencia porque te están supervisando para ver de cuánto eres capaz, así que échale ganas. En el amor, estás muy sensible y eso hace que actúes con impulsividad. Toma las cosas con calma y resuelve los conflictos con tu pareja de la mejor manera.

Géminis

Te reconocerán todo el esfuerzo y empeño que le has puesto a los negocios. Tu economía está mejorando pero debes ser cautelosa y no dejar que los impulsos te lleven a gastar. Debes ahorrar. En el amor, estás más unida que nunca a tu pareja. Una situación los ha compenetrado. Aprovechen ese momento.

Cáncer

No somos superhéroes para poder con todas las responsabilidades que nos tocan. Delega a tu equipo de trabajo tareas que te permitan a ti dedicarte a lo importante. En el amor, hay reclamos porque no le dedicas tiempo a tu pareja. Date ese tiempo porque ambos lo necesitan.

Leo

Las iniciativas que estás tomando son las adecuadas para sacar adelante los proyectos, pero mucho cuidado con gente que está alrededor con críticas y con malos comentarios. No hagas caso. En el amor, estás a punto de consolidar esa relación de pareja que empezó como algo momentáneo y resultó ser toda una sorpresa.

Virgo

Los objetivos que te habías trazado para cumplir las metas esta semana, van a estar trancados un poco. No te estreses, ni desesperes, las cosas van a salir a su tiempo. En el amor, hay un amigo que tenías mucho tiempo sin ver. Aparecerá y le dará un giro a tu vida. La llama de la pasión se encenderá y te llevarás una grata sorpresa.

Libra

Será una semana maravillosa en el plano laboral, reconocerán tu talento y como lograste sacar adelante un proyecto que lo daban por perdido. Sigue así que el éxito está en tus manos. En el amor, deja los nervios y atrévete a decirle a esa persona que le gustas, ya verás que todo va a salir muy bien y quien quita si sea el compañero que estabas buscando en tu vida.

Escorpio

En los negocios hay momentos buenos y malos. No te desesperes si las cosas no salen como lo esperas, solo tienes que sentarte a analizar en que están fallando y trazar nuevas estrategias. En el amor, tienes que buscar una manera de desestresarte y no llevar esas preocupaciones a tu hogar. Ese es tu templo sagrado y allí todo debe ser paz y armonía.

Sagitario

Tienes muchas cosas que resolver en el plano laboral antes de aceptar una buena propuesta que viene de tierras lejanas. Organízate y prepárate porque te sale un viaje que te cambiará la vida. En el amor, pese a que estás sola estás tan concentrada en tu profesión que no miras para los lados. Recuerda que alguien está detrás de ti y que el tren pasa una sola vez en la vida.

Capricornio

Se abren los caminos en el plano laboral, por lo que debes aprovechar esta buena racha para presentar nuevas estrategias o para aceptar otra propuesta que se ve con muy buena perspectivas. En el amor, hay alguien que te está rondando porque quiere algo contigo. Dale la oportunidad, acepta la invitación y conócelo. Les puede ir mejor de lo que te imaginas.

Acuario

Será una semana muy productiva en lo profesional, por lo que debes organizarte para asumir el flujo enorme de trabajo que te viene. Cuidado con los gastos que pueden afectar tu economía. En el amor, debes tener autocontrol porque empiezas una nueva etapa en el plano sentimental que no puedes dañar con las actitudes que en el pasado te afectaron.

Piscis

Involúcrate en los nuevos proyectos, el hecho que no salieran bien tus propuestas no pueden desanimarte a tal punto de que descuides tu trabajo. Dale a tu creatividad que tú puedes superar este momento. En el amor, tu familia y tu pareja son tus pilares en estos momentos difíciles. Esto va a pasar, así que ten mucha paciencia.