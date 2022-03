Algunas signos del zodiaco son maestros en atraer y ganarse a los demás, pero son incapaces de cuidar y amar de verdad, siempre anteponiendo sus intereses e intenciones. Estas personas pueden llamarse narcisistas y no son tan difíciles de encontrar como parecen, ya que resulta muy común toparse con ellos sin poderlo percibir a simple vista.

Signos del zodiaco que suelen atraer personas narcisistas

Tauro

El Tauro no duda en tener lo que quiere y tiene una gran tendencia a mantener su éxito con mucha cautela. Sin embargo, no siempre es lo suficientemente cuidadoso para identificar a los narcisistas y puede terminar en una trampa. Como también es encantador e imbatible para satisfacer sus propias necesidades, este signo tarda en darse cuenta de que alguien se aprovecha de él o lo manipula para su propio beneficio, sobre todo si se trata de sentimientos especiales. No es fácil para él admitir que estaba equivocado.

Virgo

El Virgo conoce sus cualidades y sabe cómo puede contribuir positivamente en la vida de otras personas con lo que sabe. Esta “amabilidad” puede atraer a personas narcisistas y especuladoras que no solo absorben tu experiencia, sino que también pueden desestabilizarte con un punto débil: la crítica de tus defectos. Este signo puede identificar esta situación demasiado tarde si están enamorados.

Sagitario

Sagitario se destaca en su camino y siempre está abierto a nuevas aventuras, culturas y personas. Esto lo hace correr el riesgo de tratar de entender todo y a todos, lo que es ventajoso para los narcisistas que quieren ser escuchados para manipular. Como puede pasar por fases en las que “acepta vivir intensamente”, este signo termina por hacer la vista gorda ante algunos signos y no tiene en cuenta la intuición que le indica las verdaderas intenciones de alguien.

Capricornio

Por mucho que sea inteligente y tenga muchas cualidades que ayuden a brindar seguridad, Capricornio puede convertirse en un objetivo de las personas narcisistas. Mientras mete la mano en la masa y lucha por lo que quiere, llama la atención de aquellos que quieren lo mismo y que juntos emprenden sus conquistas. Este signo no siempre se da cuenta a tiempo del verdadero objetivo del narcisista que se gana su confianza, ya que puede llegar a ser bastante comprensivo con el otro.