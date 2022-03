¡Atención chicas! Los ladies night en Quito son seguros y divertidos en Roll it

Los ladies night en Quito nunca habían sido tan interesantes y seguros. Rollit Quito se reinventa para brindar espacios seguros y de calidad para que tus tardes y noches de diversión tengan todo eso que siempre buscabas; ambientes seguros, música en vivo, cócteles y buena comida.

Charlamos con Wilson Haro y Cathy Campos para saber y conocer ¿cuál es la clave de tanto éxito?. Wilson dice que los inicios de la marca no fue miel sobre ojuelas ya que los retos que vivió como la pandemia, y uno que otro tropiezo fueron claves para que la marca salga a flote.

Inicios que te motivan

W. H: Buscaba la oportunidad de hacer negocios y como una señal del destino entre amigos de la universidad salió el tema y como la marca para ellos estaba dejando de ser importante preferían venderla. Después de todo un día me presentaron la marca, al chef, las propuestas de los platos y dije aquí es y me arriesgué; compre la marca y estoy disfrutando de este proceso.

En un trabajo conjunto, con el chef elaboramos diferentes propuestas nos reiventamos y poco a poco iban saliendo nuevas combinaciones que estuve seguro iban a ser un éxito. Los tropiezos no dejaron de existir y lo que era un riesgo pequeño se iba volviendo algo más grande, pero no dejé que las adversidades me ganen.

Ahí es cuando nace Roll it, como marca constituida en 2018 y siento total orgullo de todo lo que realizamos con mi equipo, el primer local fue en Cuenca. Luego de sentir ese punto de equilibrio y estar más estables de lo que estábamos haciendo decidimos expandirnos por el país.

La pandemia, un reto extremo

W. H: Fue un verdadero reto y, aunque me desestabilice por un instante, rápidamente tomé el control de lo que estaba pasando y como toda empresa debe tener un flujo de dinero para cualquier adversidad, con base a eso creo que supimos manejar con éxito la pandemia, en especial por la credibilidad que prestábamos para los proveedores y quienes también confiaron en que la situación era mundial y que un día nos ibamos a reponer.

Decisiones que cambian vidas

Cathy Campos, propietaria de la marca Roll it en Quito nos habla de la adversidad que pasó para encontrar una marca que cumpla con sus expectativas y valores.

¿Cómo toma la decisión de traer Roll it a Quito?

C. C: Hace un año empezamos a buscar marcas para poder invertir con mi familia. Entre mis búsquedas encontré Roll It que en verdad me llamó mucho la atención por el concepto que tienen. La decisión nació también desde mis vivencias porque siempre que salía del trabajo buscaba un lugar seguro y con buen ambiente en el que pueda disfrutar de una reunión entre amigas y la marca tenía todo eso que yo anhelaba, entonces dije de aquí soy (entre risas).

Luego de todo me contacté con Wilson, hicimos varias reuniones, entrevistas, algunas charlas y entre ellas me motivaba más de que Roll It era la marca que yo necesitaba para invertir con toda confianza.

Socios y amigos

C. C: Cuando ya conocí a Wilson, su actitud y manera de trabajar me convenció de que el éxito de la marca se debía a eso. Él siempre está abierto a las sugerencias que nos damos como equipo y eso es algo que admiro y agradezco.

Ladies Night para disfrutar

C. C: La idea de tener un lugar seguro y con un súper ambiente nació pensando en el plus de nuestra marca; desde mis necesidades y lo rectifiqué cuando Wilson me indicó que en las cifras, según un estudio de mercadeo que él había realizado, las mujeres eran las que más consumían los productos.

Quiero que este espacio sea seguro para hombres y mujeres pero le doy esa seguridad a las mujeres por muchas situaciones que están a nuestro alrededor. Contamos con un espacio abierto en donde pueden sentirse completamente relax, comer cosas diferentes que te brinden una experiencia distinta y lo más importante sea segura y ese es el concepto que manejo a diario en Quito y por el que apuestan nuestros clientes.