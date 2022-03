Carolina Jaume confiesa detalles de su relación como madre soltera

Carolina Jaume y su exesposo Allan Z. han protagonizado una ola de comentarios en torno a su matrimonio e hijos. La actriz ha compartido varias capturas de chats con mensajes fuertes, así mismo el empresario guayaquileño.

Sin embargo, la condición de esa relación poco a poco ha ido saliendo a la luz y en una entrevista a un programa local del país, Jaume confesó que la relación con sus hijos es difícil pero es aún peor con su hija mayor. La adolescente como es de esperar tiene más conciencia y razón de las cosas que suceden a su al rededor y eso posiblemente es lo que está afectando a su comportamiento acotaron los panelistas del programa de En Contacto.

Rafaela está resentida conmigo y la entiendo no la juzgo, contó.

Además contó que la condición especial que tiene su hijo ha sido uno de sus mayores retos, la escuela y otros factores le han evitado pronunciarse sobre el tema. Dijo también que temía que le quiten a su hijo y sabe que va a tener problemas por todas las declaraciones que está haciendo, pero es la única manera de confesar lo que ha vivido en este tiempo.

Es evidente que la depresión, la tristeza y otros factores pueden detonar una mala alimentación, sin embargo, la actriz responde de manera contundente que no le importa lo que digan de ella ya ha vivido tanto dentro del mundo del espectáculo que simplemente ignora los comentarios ofensivos.

Hasta me rio de los memes que hacen de mi. No voy a dejar las redes porque son mis sustento, expresó.

Contó también que un amor llegó a su vida en el momento más difícil de su vida pero que prefirió dejar las cosas ahí por la estabilidad emocional de esa buena persona.

Me hizo revivir la esperanza de volverme a enamorar, me dio alas, me hizo sentir viva, concluyó.

— Carolina Jaume.