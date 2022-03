Apuesto que no conocías estos secretos de la ‘bichota’ Karol G

La colombiana Karol G está próxima a llegar con su ‘bichota’ tour a Ecuador. La artista es de las más aclamadas dentro del género urbano y es que su vida personal y artistica le ha catapulado como un símbolo femenino importante dentro de la industria musical.

La colombiana como cualquier persona ha guardado muy bien varios secretitos que a continuación te los contaré.

Su primera cirugía

Pese a que la guapa cantante ha sido siempre elogiada por su esbelta figura, una de sus mayores debilidades siempre fue el busto pequeño que poseía por lo que se sometió a un aumento de mamas. En varias ocasiones confesó que la primera vez que utilizó bikini luego de su cirugía sintió una felicidad indescriptible.

Colaboración con Becky G

Para nadie es un secreto que Karol G se negó a grabar la canción ‘sin pijama’, ya que la letra de la canción no era de su agrado, sin embargo, ella le agradeció a Becky G por tomarla en cuenta para esta colaboración y no descartó la posibilidad de en un futuro realizar una colaboración juntas y el momento llegó con el tema ‘Mami’, el mismo que ya cuenta con más de de 63 millones de reproducciones en YouTube y está envolviendo con la letra a sus fanáticos.

Su fantasía más loca

Todos tenemos alguna fantasía sexual algo atrevida, loca e incluso casi imposible de cumplir, pero para la ‘bichota’, no hay nada imposible ya que en una entrevista a un medio internacional confesó que ella quería tener relaciones en un avión y si le cumplió.

Tatuajes extremos

Karol G no fue la única que pensó que su relación con Anuel iba a llegar hasta viejitos, y hasta varios tatuajes con él se hizo y pese a que la relación terminó y muchos se preguntan que hará la colombiana ¿se los tapará? pues aún ella no lo ha hecho lo que si no es un secreto es que Anuel lo hizo con el tatuaje que tenía de Karol en su espalda y el nombre de ella en su mano.

Pasión por las motos

Además de su enorme gusto por la música esta guapa chica ha demostrado ser amante de la adrenalina y su pasión por las motos inicia desde que tenía 11 años, hoy por hoy casi cuenta con una colección de diferentes marcas.