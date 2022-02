Daniel Habif entrega el premio a la excelencia a Farrruko y además pide respeten su transición músical y de vida

Los Premios Lo Nuestro 2022 se llevaron a cabo la noche del 24 de febrero en Miami, en la ceremonia se entregaron los premios; a la excelencia en la música latina, la que es escogida por fanáticos de los artistas. Pero la noche se volvió especial cuando Daniel Habif entregó el premio a la excelencia a Farruko, el artista que los últimos días han estado en el ojo del periodismo internacional por su cambio espiritual ya que decidió entregar su vida a Dios y pidió perdón por algunas de las canciones que ha protagonizado.

La entrega del premio Habif la realizó por medio de los hijos del cantante. Cuando Farruko vio a sus niños entrar con ese premio en las manos no aguantó las lágrimas, Daniel acompaño este premio de unas sentidas palabras.

Mientras Farruko lloraba Habif continuaba dándole algunas palabras más y a la vez exigió que respeten el momento de transición que esta viviendo el artista.

“No he recibido el premio, porque el premio son quienes me lo entregaron”, así inicia Farruko su agradecimiento refiriendose a sus hijos quienes le entregaron el premio a la excelencia en la música urbana; lo recibió entre lágrimas y dedico unas emotivas palabras.

Les agradezco el reconocimiento, les agradezco el cariño por todos estos años, les agradezco por darle de comer a mi familia. Gracias por tantos momentos lindos. No me estoy despidiendo, sólo estoy haciendo una transición en mi vida y van a conocer al mejor Farruko que hayan visto”, expresó el cantante.

Farruko aprovechó el momento para hablar sobre los problemas actuales en el mundo y hacer una reflexión sobre las diversos y complicados momentos que se han suscitado los ultimos años para el mundo.

“Y este momento es la excusa perfecta que voy a utilizar para no hablarles de religión, hablarles de una realidad. Este mundo cada vez se enfría más; no lo digo yo, lo dicen las noticias. Hoy en día la guerra que estamos viviendo es Rusia con Ucrania; muchos inocentes muriendo. Lo dice en Puerto Rico ahora mismo mi hermano que batalla en una cama luego de un atentado por disparo. Quizá aquí hoy estamos celebrando mi carrera, pero allá afuera hay mucha gente sufriendo con una necesidad increíble. Quizá tú mismo que me estás viendo a través de televisión, quizá tú el que está aquí hoy en día también tienes una necesidad. ¿Sabes por qué…? Como dije, aunque se sienta gratificante, aunque se sienta glorioso, no me glorifico de eso. La gloria se la doy a Dios porque no hay humano en esta Tierra que pueda con la gloria”, expresó.

