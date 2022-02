Algunos signos confían plenamente en sus sentimientos, pero aún así no abren su corazón con facilidad, ya que esto los derrumbaría moralmente y por eso son a veces muy selectivos. Pero lo que más complica sus vidas es que hay quienes los llevan a ser muy cerrados o tímidos cuando trata de expresar lo que sienten por ellos.

Signos del zodiaco que demoran en abrir su corazón

Géminis

Géminis puede ser muy sociable y abierto en muchos sentidos, pero no siempre es así con sus sentimientos. Suele mostrar sus pensamientos, pero solo llegará a cotas más profundas con aquellos que demuestren que está a su lado para cualquier cosa. Este signo solo lo hará con la certeza del tiempo y la convivencia.

Virgo

Los nativos de este signo no se abren fácilmente hasta que la otra persona demuestre que realmente se puede confiar en ellos. Este signo sabe que esto puede dificultar algunas conexiones, pero prefiere tener una cama a la hora de crear vínculos. También puede ser más formal y piensa que todo tipo de relaciones deben evolucionar por etapas, de una manera muy tradicional.

Escorpio

Escorpio tiende a tener una mentalidad suspicaz y, por mucho que abran el mundo de sus emociones, también pueden ocultar muchas cosas hasta que realmente confían. No siempre se deja llevar por las palabras y estará muy atento al comportamiento o acciones del otro. A este signo no le gusta sentir que ha revelado sus vulnerabilidades a otras personas y solo puede hacerlo cuando ya no se puede cuestionar la lealtad.

Capricornio

Capricornio es perfeccionista y considerado en su vida, por lo que guarda su corazón para las personas adecuadas. Puede que tenga muchas cosas en la cabeza y en los sentimientos, pero prefiere compartirlas solo con alguien que ya haya demostrado su devoción. Este signo teme que alguien pueda usar lo que lleva dentro en su contra.

Acuario

Por mucho que tenga mucho que decir y expresar, el Acuario no abrirá su corazón sin antes hacer un compromiso leal con la otra persona. Se aventura en muchas cosas, pero no con sentimientos profundos y prefiere permanecer en silencio hasta tener sus certezas. Este signo teme involucrarse y entregarse a las personas equivocadas.