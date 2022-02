Le amputan piernas y dedos a adolescente tras comer arroz y noodles recalentados

Consumir comida recalentada es bastante común para muchos, pero a este joven casi le cuesta la vida.

Se trata de un universitario de Massachussetts que comió arroz, pollo y noodles ‘lo mein’ que habían sobrado de un restaurante y terminó con un fallo orgánico múltiple.

Luego de comer presentó un dolor abdominal y su piel se tornó color purpura. Tras acudir al hospital sufrió la amputación de sus piernas y los dedos de las manos.

Según un informe de The New England Journal of Medicine, el estudiante ingresó al hospital en shock y con falla multiorgánica, sarpullido, presión alta y vomito.

¿Qué enfermedad presentó el joven?

Tras el incidente se le diagnosticó la enfermedad de púrpura fulminante o meningococemia. La misma es causada por bacterias que pueden ocasionar la muerte en pocas horas según advierten los Centros de Prevención y Control de Enfermedades (CDC) de EEUU.

El caso del universitario llegó hasta una necrosis, lo que obligó a los doctores a practicar la amputación.

Además, tuvo que llevar un marcapasos durante 13 días para estabilizarle la función cardiovascular.

Su caso genera una alerta sobre los peligros de almacenar mal y recalentar las pastas y el arroz.

Estos alimentos contienen una bacteria llamada Bacillus cereus que, cuando se calienta y se deja fuera demasiado tiempo, produce una peligrosa toxina.

Los expertos recomiendan que una vez hervido el arroz se mantenga caliente o se enfrié rápidamente, ya que entre los 40 y los 140 grados Fahrenheit es la temperatura más propicia para que se desarrolle esta bacteria.

De igual manera, las autoridades sanitarias exhortan a comer y refrigerar el arroz sobrante en las dos horas posteriores a la cocción y no guardarlo en la nevera en un recipiente muy grande si no mejor en pequeños recipientes poco profundos, que luego se enfrían más rápidamente.

Además, piden no dejar el arroz cocido fuera toda la noche para evitar esta bacteria.