Influencer desata polémica al asegurar que “la comida peruana es mejor que la mexicana”

Un tiktoker llamado Marc cuya cuenta en la plataforma de videos tik Tok es @gringo_marc, desató polémica hace unos días tras asegurar que “la comida peruana es mejor que la mexicana”.

En el video que ya tiene más de un millón de reproducciones, casi 160 mil “me gusta” y más de 13 mil comentarios, el influencer de nacionalidad estadounidense, se puso a comparar ambas gastronomías latinas.

Sin embargo, al expresar qué tipo de comida es mejor en Estados Unidos, generó un gran revuelo al afirmar que la peruana es “de demasiada calidad” frente a la mexicana. Esto debido a que la primera, se puede conseguir a un costo de 20 dólares (mientras que la mexicana, a 10), con lo cual, Marc reveló que “la comida peruana está en otro nivel”.

La diferencia de precios radica en que la comida mexicana se puede encontrar por doquier, incluso, existen varios establecimientos de comida rápida que la sirven (razón por la que sus costos son más accesibles); pero el influencer, asegura que los ciudadanos estadounidenses están dispuestos a pagar un mayor precio por que se trata de alimentos de mejor calidad.

Además, Marc aseguró en su polémico clip que “la comida peruana es una delicia. Nunca verás un restaurante de comida rápida sirviendo comida peruana. Nunca verás un ceviche peruano o un lomo saltado o un bistec a la pobre”.

El tik toker dijo que le gusta la comida mexicana, pero si se trata de salir a comer con su pareja a un lugar de calidad, él prefiere “comida peruana mil veces”.

Y, como era de esperarse, las criticas no dejaron de hacerse notar en su video, ya que se pueden leer comentarios que están y no de acuerdo con él.

Algunos de los comentarios que se pueden ver en su clip son: “soy mexicano y ya lo acepté hace mucho, la comida peruana es comida verdadera, nosotros comemos tortillas con diferentes rellenos y ya”; “no tienes ni idea, la variedad en México es 10 veces mayor, comes Taco Bell, por eso opinas barbaridades”; “Perú es calidad”, “Perú gana hasta con huevo frito”; “México tiene infinidad de platillos. No solo son tacos. Si solo ha comido tacos no conoce nada”; “Yo soy de Venezuela y ya probé la comida de México, Chile Ecuador, Colombia y Perú y si a la comida peruana mil veces”.

Comida mexicana vs peruana

Tanto la comida mexicana como la peruana han sido reconocidas por su importancia cultural en sus respectivos lugares de origen; sin embargo, la gastronomía del Perú se le considera como Patrimonio cultural de la Nación desde el 16 de octubre de 2007.

Mientras que, la gastronomía mexicana es una de las cuatro cocinas del mundo, que ha sido considerada como Patrimonio de la Humanidad por lLa Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) desde 2010.