Una boda más por vivir y el amor a flor de piel, la experiencia de Carolina Sánchez e Iñaki Murua

Esta pareja maravillosa va a toda con su amor, sueños y experiencias que día a día construyen juntos. Hablar con ellos es inspirarte de su conexión y ganas de comerse el mundo. Cuando Carolina Sánchez describe a su esposo, sus ojos brillan incandescentemente (no es mentira) y cuando Iñaki Murua ve a su esposa deslumbrar con un vestido rojo, su rostro se ilumina y todos le dicen ‘ey chico tú si que estas enamorado’. Hablando con la verdad no se trata de una exageración, su amor habla por sí solo, basta con verlos trabajar juntos y la conexión especial que irradian a simple vista. Fuimos testigos de ellos en la cocina de Ikaro, su restaurante estrella, en la conversaciones y en esta entrevista.

Muchos pensarían que es difícil trabajar con tu pareja y vivir con ella, pero es todo lo contrario a lo que estos chefs famosos transmiten, ya que se complementan en todo, en especial al momento de manejar su empresa y su relación.

Se conocieron en un salón de clases en España, él vio a Carolina que estaba sentada en las primeras filas de la clase y automáticamente le llamó la atención pero cuando escuchó el tono de voz de la morlaca dijo “aquí me quedo”, fue como un flechazo al corazón y cuando conoció su simpatía, su carisma y lo buena persona que es, se dio el génesis de sus fuertes emociones que crecieron abismalmente mientras conectaban sus dos vidas.

Su relación en medio de las cocinas

Carolina: Tenemos bastante complicidad y química dentro de las cocinas y fuera. Somos bastante parecidos en carácter, él es más espontáneo y yo planificadora, si hay algo que no nos guste siempre intentamos llegar a un concenso y cedemos, el conflicto lo dejamos en el trabajo y no lo llevamos hasta casa.

Acuerdos

C.S: Cuando existe alguna decisión que en la que los dos queremos tener la razón pedimos siempre una sugerencia a nuestros colaboradores, no nos gusta el conflicto y aunque somos cabezones con algo, nuestra relación prima más que cualquier conflicto que pueda llegar a darse entre los dos. Además estamos llevando un equipo y no es justo para ellos que la cabeza del grupo vaya a tambalear.

¿Qué representa ‘Ikaro’ para Carolina?

‘Ikaro’ es mi forma de vida, es donde estoy la mayoría de tiempo, donde vivo prácticamente y es mi profesión y lo que disfruto hacer, es la parte más bonita de mi vida y si la comparto con mi pareja es mucho mejor porque nos complementamos.

¿Cómo nace ‘Ikaro’ y que significa su nombre?

Nace hace 5 años y la idea surgió cuando Iñaki y yo nos conocimos, mientras estudiábamos hace 9 años, y me quede ya viviendo en España. Mientras trabajaba en varios lugares por separado y juntos, decidimos que queríamos hacer nuestro sueño realidad de tener nuestro propio restaurante y ahí fue que decidimos arriesgarnos, al inicio lo quisimos hacer en Ecuador pero la situación económica no estaba del todo bien y bueno lo hicimos en España. Lo plasmamos tal cual queríamos, que no sea lujoso con tantos protocolos, sino más bien un sitio de alta cocina sobrio y a la vez elegante que se diferencie de los demás.

El nombre es la unión de Iñaki (I) y Carolina (Karo) y aparte de eso buscamos el significado de la palabra y encontramos que es un ser de la mitólogia griega que su padre le da unas alas y le dice que si vuela muy alto se va a quemar las alas y se va a derretir y si vuela muy bajo se va a hundir en el mar. Entonces lo analizamos y dijimos es perfecto queremos volar y mantener los pies en la tierra, sin dejar que se nos suban los humos y la fama que ni siquiera pensamos que íbamos a tener.

Una anécdota junto a Iñaki

CS: Cuando recién empezamos apenas teníamos a dos personas que nos colaboraban, ni una persona que lave los platos porque decíamos si vamos a tener tiempo para todo. Pero a la final resultó todo lo contrario ,no tuvimos el tiempo y pasábamos todo el día en el restaurante, no nos movíamos de ahí. Fueron momentos muy duros que los recuerdo con mucho cariño porque nos enseñaron a crecer y lo recuerdo como la época más bonita porque era el sacrificio de tener algo propio y sacrificarnos por ello.

¿Cómo manejan las finanzas como esposos y empresarios?

CS: Es algo que lo manejamos los dos. Puede ser que Iñaki controle más esa parte financiera pero yo soy la más ahorradora. Incluso cuando abrimos el restaurante en algunas decisiones era yo la que decía: no esperemos un poco más, aún no estamos listos para hacer tal o cual inversión.

En casa nos desconectamos del trabajo y no llevamos nuestros problemas excepto si hay algo que necesitemos conversar con urgencia, ahí si puede ser que lo hablemos porque no hay otro espacio en el que se pueda dar, sin embargo, lo manejamos casi siempre así las cosas del trabajo en el trabajo y las cosas de la familia en casa.

¿Quién cocina a quién en casa?

CS: Tengo que admitir que Iñaki es el que más cocina, yo no lo hago porque todo el día dentro de la cocina siento que ya en casa no vamos a cocinar igual, y cuando quiero preparar algo, él me dice no yo lo hago déjame consentirte.

¿Cómo es trabajar con Carolina Sánchez?

Iñaki: Es muy complicado (risas), es broma, trabajar con ella es una gozadera, a mi me encanta, a parte de que es mi pareja, es mi mejor amiga y trabajar juntos es lo máximo porque nos entendemos no solo en el amor sino también en la cocina. Además de que ella con su sonrisa paseando por todos lados hace que todo sea más fácil.

Vida de empresarios y esposos

IM: Tenemos claro que nosotros antes de empresarios éramos pareja y eso siempre es lo que buscamos prevalecer. Cuando llegamos a casa nos desconectamos y tenemos nuestro momentito juntos y por separado, como una pareja normal que ve Netflix, cenamos, los días libres viajamos.

Las finanzas

IM: Cuando aún no éramos esposos teníamos lo justo y vivíamos igual, pero ahora que poco a poco hemos ido haciendo nuestras cosas, tenemos claro que todo es de todos y que los dos podemos manejar las cuentas y sobre todo manejamos el restaurante y todos los ingresos con amor porque a la final ‘Ikaro’, es todo para nosotros, es lo que somos nosotros como pareja.

Una anécdota que siempre me saca sonrisas

IM: Recuerdo que empezamos a trabajar como pareja para experimentar la idea, un día teníamos muchas reservas y solo estabamos tres personas y recuerdo que había mucha gente y preguntaba muchas cosas y como yo suelo ser muy echado ‘pa lante’ Caro me dijo “Iñaki te me callas aquí la jefa soy yo” (carcajadas), fue un momento así raro pero a la vez muy chistoso porque casi nunca se enoja.

¿Iñaki cocina para Caro?

Sí, en casa es el lugar donde mejor cocino, hacerlo es algo que me relaja, hay platos que hago en casa y que los intento en otro lado y no me salen ni la mitad de bien. Cocinar para Carolina es un placer, lo hago con todo el amor, siempre la quiero consentir. Ella me dice tengo ganas de algo y lo voy a preparar porque ella es la reina.

Así concluye esta hermosa producción que nos permitió vivir de cerca su idilio de amor. Su secreto: la comunicación a todo nivel y la confianza para lograrlo todo como pareja y equipo.