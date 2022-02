Horóscopo de hoy: domingo 13 de febrero para cada signo del zodiaco

Aries

Hay un ambiente muy cargado en tu trabajo que debes tratar de evitar. Lo mejor es no meterse cuando existan discusiones y solo aportar lo estrictamente necesario. En el amor, no sientas dudas de la persona que tienes a tu lado. Por el contrario, esa persona quiere contigo planes a futuro.

Tauro

Trata de estar serena para asumir los compromisos en el plano profesional que te ayudarán a salir adelante. Tu economía se va recuperando poco a poco. En el amor, todo va muy bien con esa persona especial. Así que disfruta de los momentos agradables que te regala la vida. Tendrás buenas noticias sobre un amigo al que llevas tiempo sin ver.

Géminis

Mantente al margen de una situación de conflicto que está generando una persona en tu entorno laboral. No te dejes llevar por las habladurías. En el amor, la paz y la tranquilidad serán el mejor alivio para cualquier malestar. Deja las discusiones con tu pareja y busca la armonía.

Cáncer

La situación económica te tenía perturbada pero ya las cosas están mejorando poco a poco. Esfuérzate para que los negocios prosperen. En el amor, tienes unos días llenos de novedades muy interesantes en lo sentimental. Estarás muy pendiente de una persona del pasado. Cuidado no vuelvas atrás.

Leo

En el trabajo intentas abarcar más de lo que puedes y no es conveniente. Te estresas y tu salud corre riesgos, así que ve con calma y paciencia. En el amor, no te pongas a la defensiva, acepta las críticas de tu pareja porque tiene la razón y tú debes apoyarte en él porque esto es una situación de dos.

Virgo

Tienes muchos problemas en el plano laboral que resolver. No te preocupes, ocúpate, piensa y reflexiona cuál es la mejor estrategia para que las cosas salgan como tú quieres. En el amor, estás muy sensible y debes evitar cualquier discusión para no terminar una relación por cosas tontas.

Libra

Estas en el mejor momento para desarrollar proyectos que te ayuden a mejorar las finanzas. Las buenas relaciones públicas te ayudarán mucho en lo profesional. En el amor, si tenías una disputa con tu pareja, ahora es buen momento para solucionarla. Dejarás de lado los nervios y te sentirás muy bien.

Escorpio

Evita en lo posible discusiones con tus superiores que te pueden generar un problema mayor y hasta costarte tu salida de los negocios. Por las finanzas necesitas tener paciencia y tolerancia. En el amor, tendrás que tomar una decisión difícil, pero lo harás muy acertadamente. Relájate un poco porque el estrés puede afectar tu salud.

Sagitario

Estas a punto de presentar un proyecto por el que has trabajado muy duro. Tranquila que todo está a tu favor. Eso viene con muy buenas perspectivas. En el amor, hay un amigo te quiere ayudar con un problema, no rechaces su apoyo porque de eso depende que salgas airosa de una situación.

Capricornio

Inicias esta semana con muy buen pie. Lo negocios están avanzando y dando los frutos que esperabas. Estás en un momento óptimo para alcanzar el objetivo profesional que te habías propuesto. En el amor, el apoyo de tu pareja será crucial en estos momentos. No te dejes llevar por los nervios. Paciencia.

Acuario

No pierdas el tiempo en debates estériles sobre las estrategias que debes seguir para sacar adelante el proyecto. Aplica lo que ya habías decidido días atrás. No te límites. En el amor, sientes que hay un distanciamiento con tu pareja, pero a veces eso es necesario para tomar impulso y retomar el cariño y la confianza que se tienen.

Piscis

Es el momento de demostrar de qué estas hecha. Saca ese carisma y tu inteligencia a flote y presenta ese plan de negocio que será el que logrará sacar adelante la empresa. En el amor, estás en un momento extraordinario para poder mejorar tu relación que venía pasando por una situación difícil. Las aguas vuelven a su cauce.