Miguel Melfi enciende las redes tras aparecer en un programa online en estado de ebriedad

Miguel Melfi no pierde la oportunidad para dar de que hablar. Hace unos días era sobre el fin de su relación con Andreina Bravo. Los fanáticos parecen perder la atracción por el panameño ya que hace unos días apareció en un programa de farándula online que se transmite por Instagram en estado de ebriedad; al hablar se trababa y cuando le pusieron hacer un trend de TikTok no podía hacerlo por la condición en la que se encontraba.

Eso desató una ola de crítica en contra del joven que ahora mismo se encuentra conduciendo el segmento “La casa de las estrellas”, transmitido en el programa En Contacto de Ecuavisa.

Las críticas

Angello Barahona, el recordado periodista que hace algún tiempo se encuentra fuera de la pantalla nacional, sin embargo, es una de las personas que se encuentra en contra de estos nuevos talentos de pantalla que nacieron a raíz del reality turco “El poder del amor”.

Estos son los grandes " talentos” que las mentes lúcidas de la tv traen al Ecuador. Panameño, sin estudios, sin un talento real. Limitado en léxico. Solo aparecer en un reality fingiendo que enamoraba a una inocente. — Escribió Angell Barahona.

Sin embargo, las críticas no quedaron ahí muchas personas concuerdan que su manera de darse a conocer no es la adecuada. Expresan que Melfi tiene como seguidores a niños, adolescentes y personas que aún no tienen un criterio formado y por lo tanto él estaría dándoles un ejemplo equivocado.