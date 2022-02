Eres de los que aceptas todas las cookies en internet esto te va a interesar

Estos pequeños archivos que se despliegan cuando tu intentas navegar por internet y no te detienes a leer qué pueden ser, no son más que sitios web que llegan a tus dispositivos para monitorearte y recordar cierta información personal tuya.

Sé que en varias ocasiones te has puesto a pensar en alguna cosa en particular y de repente te aparece en un comercial en redes, en una página web, etc. Y crees que te están vigilando y no es ciertamente que te vigilan pero cuando aceptaste esas cookies antes de buscar algo en tu navegador sin leer, ya brindaste tu información y así es como los anuncios te siguen por todo internet.

¿Por qué te piden aceptarlas?

Una ley de privacidad del 2018 obligó a que las páginas anunciaran exactamente que datos recolectan de sus usuarios.

Otras de las funciones

Entre otras cosas, pueden recabar este tipo de información:

Direcciones y contraseñas del correo electrónico

Nuestro número de teléfono y dirección

Nuestra dirección de IP

El sistema operativo de nuestra computadora

El navegador que utilizamos

Páginas que hemos visitado anteriormente

Estas pueden ser propias o de terceros, las propias se generan en la web que estamos visitando, y las de terceros pertenecen a una página externa, normalmente a los dueños de los anuncios

Sin embargo, para hacer que las permanentes o “persistentes” dejen de recibir información sobre nosotros debemos borrarlas manualmente de nuestro buscador.

Ventaja y desventaja

Por un lado, pueden ser de gran ayuda para mejorar nuestra experiencia en internet, creando un perfil de usuario y evitando que tengamos que rellenar formularios, contraseñas una y otra vez.

Y la desventaja es cuando estos mismos datos sufren un abuso y se obtienen datos personales de los usuarios (sobre todo, cuando ocurre sin su consentimiento).

¿Cómo eliminar las cookies de mi sitio web?

Si no quieres que la información sobre ti queden almacenada en tu equipo, puedes eliminarlas en la sección “Herramientas” y después hacer clic en “Borrar los datos de navegación”.

En el teléfono, encuentras esta opción en “Configuración”, después en “Privacidad” y, finalmente, en “Borrar cookies”.