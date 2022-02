WhatsApp prepara “reacciones” a los mensajes en su próxima actualización

WhatsApp, siendo la aplicación de mensajería más usada en el mundo, necesita estar al día con las tendencia y las funciones del momento, por lo que las reacciones a los mensajes era algo que llegaría tarde o temprano.

La función brinda a los usuarios de la aplicación de mensajería una forma rápida y fácil de responder a un mensaje (un pulgar hacia arriba o un pulgar hacia abajo en iMessage, por ejemplo) sin tener que escribir una respuesta más larga basada en texto.

Los primeros indicios de que las reacciones de los mensajes llegarán a WhatsApp sugirieron que la funcionalidad y la apariencia de la función no se habían desarrollado correctamente, pero las imágenes más recientes brindan a los usuarios una mejor idea de cómo es probable que funcionen.

Las reacciones ya son casi una realidad en WhatsApp

Al igual que en Facebook Messenger, los usuarios de WhatsApp verán una fila de emoji justo encima de un mensaje, aunque no queda inmediatamente claro en las imágenes si se trata de una pulsación prolongada o del toque de un nuevo botón.

Los seis emoji actualmente presentes incluyen pulgares hacia arriba, corazón, cara con lágrimas de alegría, cara con la boca abierta, cara de llanto y manos juntas. Cuando se elige una reacción, aparece en un perfil más pequeño debajo del mensaje.

En particular, Facebook Messenger incluye un botón más en sus opciones de reacción para acceder a un selector de emoji completo, pero actualmente esto no aparece en las capturas de pantalla de WhatsApp y no se sabe si se agregará uno a tiempo.

Según WABetainfo, WhatsApp planea llevar las reacciones de los mensajes a WhatsApp tanto en iOS como en Android, posiblemente en una próxima versión beta antes de que se lance al público en general. El especialista en aplicaciones también agrega que las reacciones se cifrarán de extremo a extremo, al igual que los mensajes compartidos en la plataforma.

WhatsApp extiende el periodo para borrar los mensajes enviados

WhatsApp se tardó en estrenar una función que pedían a gritos muchos usuarios, que era el de borrar los mensajes después de haberlos enviados. Puesto que todos sin querer hemos enviamos algo a la persona equivocada o simplemente nos arrepentimos de haber enviado algún mensaje.

Sin embargo, tienes que hacerlo dentro de un tiempo estipulado. Actualmente, ese periodo de gracia que WhatsApp te da es de 1 hora, 8 minutos y 16 segundos, parar borrar cualquier tipo mensaje que hayas enviado.

Pero, según algunos rumores que se vienen escuchando desde hace un tiempo, WhatsApp planea extender ese tiempo a más de dos días. Al parecer en las versiones betas de la app, ya está disponible.

Los usuarios de las versiones betas, han reportado que el nuevo periodo de gracia llega a los 2 días con 12 horas, es decir, unas 60 horas. No obstante, el famoso “Este mensaje fue eliminado” sigue presente, además, los usuarios betas también reportaron que el mensaje eliminado sigue apareciendo en las notificaciones.

No se sabe cuándo el resto de usuarios podrán gozar de esta extensión en la función de “eliminar para todos”, pero probablemente llegue sin previo aviso. En el 2017, cuando WhatsApp estrenó esta función, apenas se tenía 7 minutos para borrar los mensajes enviados, luego lo fue extendiendo, sin realizar algún anuncio al respecto.

Te recomendamos en video