Consejos inteligentes de Kourtney Kardashian para ahorrar sin dejar de disfrutar su dinero

Aunque pareciera que las Kardashian no necesitan ahorrar porque tienen una abultada fortuna, eso está lejos de la realidad. La mayor de las hermanas, Kourtney, sabe que esto es parte esencial de un buen manejo de las finanzas personales.

La estadounidense de 42 años jamás gasta más de lo que ingresa, lo que le ayuda a mantener su riqueza a la par de invertirla sabiamente y ahorrarse la mayor cantidad de dólares que pueda siguiendo tips fáciles.

De esta manera encuentra el balance para disfrutar de los beneficios de su trabajo, pero también asegurarse de cara al futuro.

Consejos de Kourtney Kardashian para ahorrar

No comer tanto afuera

Este consejo que la famosa compartió en su página web oficial, Poosh, no solo es muy positivo para mantener las arcas siempre llenas sino además para llevar una vida saludable.

Ella asegura que siempre es positivo salir con un poco de gelatina, o llevar el almuerzo hecho en casa al trabajo, y así evitar las tentaciones de comer en restaurantes. De vez en cuando no está mal, pero sí cuando el gasto es diario.

Vende la ropa que no uses

Todas las Kardashian, incluyendo a Kourtney, venden la ropa que ya no les gusta o ya utilizaron en una página disponible para sus fans.

De esta manera, se deshacen de tantas prendas de diseñador que ya no necesitan sacándole provecho económico. Eso sí, de vez en cuando también conviene donarla a personas que la requieran.

Diversión gratuita

Si quieres salir a entretenerte, no necesariamente tiene que ser gastando. Hay parques, museos o recorridos históricos que se hacen de manera gratuita y son excelentes para salir de la rutina.

Hazlo tú misma

Por último, Kourtney Kardashian aconseja seguir la tendencia del DIY (do it yourself, o hazlo tú misma) que se refiere a elaborar con nuestras propias manos regalos o cosas del hogar, sin tener que contratar a un especialista, gracias al uso de YouTube o tutoriales.