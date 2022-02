Conoce quién es la guapa modelo que estaría conquistando el corazón de Miguel Melfi

Luego de haber terminado su relación con la guayaquileña Andreina Bravo, el panameño no le ha dado ‘chance’ al duelo y esta bien el duelo solo a los muertos. Sin embargo, sus fanáticos no dejan que la expareja sea feliz y ya han salido a la luz fotos y comentarios de un supuesto coqueteo entre la modelo Nicole Zambrano y Miguel Melfi.

Nicole, es parte de Top Model of The World Ecuador 2022 y cómo no, si es una mujer muy bella y delicada. Zambrano se esta preparando para representar al país en un concurso internacional que se llevará a cabo en Egipto en marzo de este año.

Por otro lado Melfi continúa con colaboraciones de trabajo dentro de Ecuador y enfocado en su música.

¿Habrá espacio para el amor?

Ambos han subido uno que otro TikTok y además respondió un post de la modelo con el siguiente texto: te imaginó conmigo acá (verso que es parte de una canción de Miguel) a lo que Melfi respondió era esta corrigiendo el emoji.