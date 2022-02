En el amor y en la cancha estos guerreros de la ‘tri’ conservan su invicto

Pervis Estupiñán, Hernán Galíndez, y Angel Mena, son tres de los jugadores que no solo le han metido alma, vida y corazón en la cancha si no también han construido grandes imperios y no hablamos solamente de dinero si no de sus familias.

Hoy te mostramos quienes están detrás del éxito de estos grandes de la selección ecuatoriana de fútbol, dos de ellos estarán peleando el todo por un puesto para el Mundial de Qatar 2022 este martes 1 de febrero contra la selección de Perú.

Pervis Estupiñán

Pervis Estupiñán es una de las promesas más apasionantes que tiene el fútbol ecuatoriano. Encontró su inspiración en una hermosa dama que los acompaña en cada partido. Irina Carabalí, con quien tiene una hija llamada Sharlotte.

Irina constantemente sube fotos apoyando a Pervis, así como de los momentos que comparten junto a su hija y familiares.

Hernán Galíndez

El argentino Galíndez, el que llegó a Ecuador y poco a poco se pinto el corazón de amarillo, azul y rojo. También es uno de los futbolistas que ha ido creando un imperio de amor y valores para su familia de la mano de la guapa Pamela Cersosimo, quien comparte en sus redes las fotos más tiernas de sus hijos, viajes y aventuras que viven juntos como familia.

Lo alienta desde las gradas de cualquier partido y cuando las cosas no se dan detrás de la pantalla de un televisor pero con el mismo corazón y amor de siempre.

Angel Mena

‘Angelito’ Mena, uno de los jugadores que más alegrías le ha dado a la tricolor y cómo no decirlo a su familia. Un matrimonio sólido y con tres hijos, poco a poco han ido formando la familia que hoy en día son y no dudamos que Shirley Posligua está detrás de cada logro que ha ido sembrando y cosechando Mena.

Damián Díaz

El volante de Barcelona SC, ‘Kitu’ Díaz, no solo ha hecho golazos en la cancha, sino también fuera de ella de esos goles que te dan alegrías de felicidad y así lo notamos en su matrimonio con una hermosa argentina, con la que ha formado una familia con dos preciosos hijos.