Horóscopo de Mhoni Vidente: predicciones para febrero del 2022

Conoce cuáles son tus números de la suerte en el horóscopo de Mhoni Vidente para el mes del amor y la amistad.

Aries

En este mes de febrero tendrás dos golpes de suerte: uno de ellos en cuestión de trabajo o proyecto nuevo que será mejor pagado; y el otro golpe de suerte va a ser en los juegos de azar con los números 2,14 y 27. Tu color de la abundancia es el rojo. Será un mes de renovación personal para avanzar más en todo lo que te propongas. Vas a viajar a visitar a unos familiares.

Un amor del pasado te busca para volver y tener una relación estable, recuerda que lo que es tuyo nadie te lo quita, así que va a ser un mes de consolidar tu relación amorosa. Viene un pago atrasado que te va a ayudar a hacer abonos de tu tarjeta de crédito. Busca momentos de paz y convivir más con la naturaleza, que eso te ayudará a renovar energías. A partir del 13 de febrero reinará en tu vida todo lo que necesitas para ser feliz.

Tauro

Febrero es para renovarse en todos los sentidos y dejar atrás todo lo que te causa daño, y si ya no quieres estar en ese trabajo es momento de buscar otro mejor, pues vas a conseguir lo que tanto deseas y progresar más. Entras a un curso de Ingeniería o Administración, recuerda que tu signo es el negociante e inventor del Zodiaco, por eso te va muy bien. Te vas de viaje con tu familia.

Sigue con la dieta y el ejercicio para estar más saludable. Tus mejores días son: 2, 8, 9, 12, 17, 21, 22 y 26 que van a ser de suerte y abundancia. Es momento de poner un negocio o cambiarte de casa. Tendrás un golpe de suerte con los números 2 y 18. Usa mucho el color azul fuerte para que estimules más el amor y la buena suerte. Tu mejor compatibilidad en este mes es con Escorpión, Tauro o Piscis en el amor y en los negocios.

Géminis

Va a ser un gran mes para tu signo, con energías positivas y para arreglar asuntos personales. Tendrás un golpe de suerte con los números 3 y 29; usa mucho el color blanco para atraer la buena suerte. Sales de viaje por cuestiones de trabajo. Te busca un amor del pasado para cerrar ese círculo y avanzar, recuerda que si ya te la hizo una vez lo volverá a hacer.

Tus mejores días son: 1, 3, 6, 9, 10, 14, 19, 20 y 24. Las energías positivas van a estar de tu lado, por eso te recomiendo realizar cualquier trámite legal o cambio de casa, ya que saldrás muy favorecido. Serás más compatible con Aries, Libra y Capricornio, sobre todo en el amor y pasión. Cuídate de problemas de huesos y la espalda, porque va ser tu punto débil. Tomas un curso de idiomas. Decides reinventarte y hacerte una cirugía estética.

Cáncer

Estarás en plena renovación y caerás en cuenta de que es tiempo de crecer más en el ámbito laboral, solo no confíes tanto en tus amigos para que no te quiten tu buena suerte y solo platica lo necesario. Ten cuidado con los pagos atrasados de tu casa y ponte al corriente con tus gastos. Tendrás un golpe de suerte con los números 1 y 23.

Eres el mejor platicador y siempre te rodeas de personas con mucho amor al prójimo. Ten cuidado con dolores de cabeza o cuello, recuerda que tu signo guarda mucho los corajes y eso hace que te enfermes. Te llega un dinero extra para salir de viaje y tramitas tu pasaporte. Te recomiendo cualquier cambio de trabajo o empezar un negocio nuevo y usar mucho el color amarillo para atraer la salud y abundancia. Los Cáncer solteros encuentran amor con Libra, Capricornio y Acuario.

Leo

Estarás en tu mejor etapa y en estos días vendrán más oportunidades de crecimiento laboral. Tu signo es el más vanidoso y fuerte del Zodiaco, ponte a dieta para que te veas y te sientas más seguro. Aunque te gusta andar con dos o más a la vez, trata de no buscarte problemas. Para los solteros llega la oportunidad de renacer con los signos de Aries, Cáncer y Sagitario.

Recuerda que este mes te podrás consolidar como empresario, así que no lo pienses mas y haz un negocio. Este mes recibes varias sorpresas de regalos y un compromiso amoroso firme. Relájate más y trata de no tener tantas presiones, recuerda que tu signo lo dominan los problemas de presión alta. Viene un golpe de suerte con los números 1 y 37. Usa mucho el naranja para atraer más abundancia. No hagas caso de chismes y sé más generoso en tu vida.

Virgo

Mes de mucha prisa por salir adelante y renovar tu estabilidad económica, te vendrá una buena racha económica en todo lo laboral. Después del día 11 tendrás la oportunidad de tener más ingresos y cierres de contratos. Ya no pierdas el tiempo y cuídate del mal de ojo de personas de tu trabajo. Prende una veladora blanca el 1 de febrero para protección. Golpe de suerte en cuestiones de lotería con tus números mágicos: 3 y 29. Usa mucho el color blanco y verde para que atraigas la abundancia.

A los Virgo con pareja tendrán la oportunidad de sentirse muy enamorados y formalizar. Realizas un trámite de crédito de carro que se te va a dar. Cuidado con problemas de nervios e insomnio. Embarazo en este mes a los Virgo que están casados. Por fin terminas una relación de amantes con una persona muy negativa.

Libra

Este mes tendrás mucha fuerza interior para salir de todos los problemas de trabajo. Crecerás en lo económico, solo trata de no prestar dinero para que no te roben la suerte. Concéntrate más en tu físico, recuerda que como te ven te tratan. Febrero será un periodo fundamental en tu relación amorosa para saber si te quedas o te vas con tu pareja actual. Habrá muchas fiestas o saldrás mucho con los amigos. Tu pareja te invita a salir de viaje; tramitas tu pasaporte.

Ten cuidado con las infecciones estomacales y los nervios, trata de rezar más para tener paz en tu alma. Tendrás un golpe de suerte en juegos de azar con los números 7 y 66; usa mucho el color rojo para atraer la abundancia. Toma un curso de publicidad y diseño, te ayudará mucho en el futuro. Tu meta: ser sincero contigo mismo y no darle importancia a lo que dicen de ti.

Escorpión

En febrero tendrás la oportunidad de arreglar todos tus pendientes en cuestiones de deudas y asuntos legales que saldrán a tu favor. Tu signo será uno de los más afortunados en este mes, tendrás la oportunidad de comenzar una relación amorosa que traerá muchas satisfacciones; los signos más compatibles son Aries, Cáncer o Acuario. Tendrás un golpe de suerte que te cambiara la vida con los números 6 y 53; usa más el color amarillo para que tengas abundancia y mucho perfume para cortar envidias.

Tramitas una beca para seguir estudiando. Tu signo es defensor de las causas débiles por eso te recomiendo estudiar Leyes o relaciones humanas para que puedas ayudar a los demás. Los escorpiones que están casados tendrán una sorpresa de un embarazo. En el trabajo, tus jefes tendrán juntas donde hablarán de ti para darte un ascenso. Tu meta es intentar ya no ser tan rencoroso.

Sagitario

En este mes tendrás la oportunidad de encontrar el amor verdadero, tu compatibilidad será con los signos de Libra, Leo y Aries que hablarán de tener una relación muy fuerte contigo. Tendrás un golpe de suerte en juegos de azar con los números 23 y 4; prende una veladora blanca el día 1 para protección y usa mucho el color blanco para estimular la suerte.

Cerrarás un contrato nuevo de trabajo que te ayudará a tener más ingresos. Te haces una operación estética y te irá de lo mejor. Trata de no pelear tanto con tu familia, tu signo es muy explosivo, así que sé más paciente, sobre todo con las personas que te quieren. Cuídate de los excesos con alcohol y desveladas porque tendrás muchas fiestas o eventos sociales. Cuidado con un amor fugaz que va a causarte problemas con tu pareja y estarás envuelto en chismes. Tu meta: ya no ser presa de los chismes para que no influyan en tu vida.

Capricornio

En febrero avanzarás mucho en tu vida personal y económica; tendrás la oportunidad de comprar un carro o casa. Tu signo es muy impulsivo y eso te trae problemas con tu pareja o familia, aprende a ser más tolerante. Eres el más trabajador y ordenado del Zodiaco, por eso te ganas a pulso el reconocimiento de tus superiores en el trabajo y este mes te llegará un bono o un cambio de puesto.

Tendrás un golpe de suerte con los números 4, 61 y 30; usa más los colores naranja y blanco para atraer la abundancia. No dejes de tomar tu curso de espiritualidad porque te está ayudando a crecer más como persona. Te buscará un amor del signo de Aries o Virgo para volver. Renuevas tu look y te verás más atractivo.

Acuario

Estás en tu mejor época porque es tu cumpleaños y tu energía positiva se renueva. Te sentirás con mucha fuerza interior para realizar cualquier tarea que tengas en mente. Tu signo domina las ventas y todo lo relacionado con la publicidad, así que sácale provecho y pon un negocio propio. Tendrás un golpe de suerte en los juegos de azar y apuestas de tus equipos preferidos; tus números mágicos son 15 y 40; tus colores: el amarillo y blanco.

Febrero será un mes de salir de viaje. En el amor encontrarás a la persona ideal, será un amigo o compañero de trabajo. Habrá cambios repentinos de puesto en tu trabajo, pero tú quedaras de la mejor manera. Arreglas tu carro para venderlo. Toma un curso de idiomas, lo ocuparás mucho en el futuro. Cuidado con las mentiras, trata de ser sincero y así no meterte en problemas. Tu lema: no dejar que los chismes te quiten tu sonrisa.

Piscis

Este mes estarás con la mejor actitud, ya que en febrero empieza la época de tu cumpleaños y por eso tus energías positivas se multiplicarán, solo aprende a controlar tu carácter que son dos peces a la vez y eso te hace ser muy cambiante de temperamento. Recuerda lo que dice el refrán: cuando te compren vende y cuando te ofrezcan trabajo nuevo acéptalo, ya que en estos días te vendrán muchas oportunidades de crecer económicamente. Los Piscis que están en pareja hablarán de salir de viaje o se darán regalos que no esperaban.

Tramitas papeles de migración para trabajar en el extranjero. Tendrás un golpe de suerte con los números 229 y 18; tu color es el azul. Tu lema: no dejarse vencer sin antes pelear y lograr tus objetivos en la vida. Cuidado con los vicios y malas compañías, aprende a ser más selectivo con tus amistades.