Pautas a seguir si fuiste víctima de robo

Sabemos que es complicado y hasta imposible, anticipar el cómo reaccionaremos ante estos momentos. Pero mantener la calma siempre será uno de los principales consejos que podrías escuchar para evitar desenlaces fatales. Por el contrario, perder el control podría desatar la ira de los delincuentes y generar mayor violencia con probabilidades de agresión física u otros eventos.

Bloquearse o quedarse paralizado, tener ansiedad, llorar desconsoladamente, o incluso desconectar de la situación son algunas de las múltiples reacciones naturales que pueden surgir ante una situación de estas características.

El cómo hayan pasado los hechos y la personalidad que tiene cada persona es lo que hará que mantenga una respuesta diferente frente a la situación. Además también deben tomar en cuenta el tipo de robo que sufrió la persona y por esta razón hemos tomado un testimonio de María Cisneros (nombre protegido), quien fue víctima de robo dentro de su hogar .

Cuando me robaron dentro de mi casa sentía que ya ningún lugar era seguro y ese miedo me invadía. Llegué a sentir tanto temor que mi cabello se caía como si estuviera en algún tratamiento oncológico y busqué la ayuda de varios psicólogos para lograr superar lo sucedido y no era posible. Sin embargo, yo misma decidí que era momento de dejar ese sentimiento y cuando comencé a contarle a las personas de lo que me había pasado para que puedan tener más precaución y hasta como un testimonio sentí que liberaba esa carga que me quedó desde ese día, claro que luego con ayuda psicológica fue mejorando mi cuadro.

— María Cisneros