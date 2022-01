Andreina Bravo nos demuestra que luego de una ruptura amorosa puedes reinventarte: línea de bikinis y un nuevo look

Andreina Bravo, ha sido considerada como una niña un poco inmadura por ciertos comportamientos que se veían en el programa que hace poco terminó en Turquía. Sin embargo, ella en su supuesta inmadurez ha logrado sacar una nueva colección de su empresa ‘Bravu Ec’, línea de trajes de baño y bikinis, que esta próxima a estrenarse.

Cambio de look y nuevos proyectos

Es evidente que la guayaquileña no le da paso a los malos comentarios y como ella dice ‘a quien me tire la mala le tiro la buena’ y tanto así que después de su ruptura amorosa Bravo comenzó con nuevos proyectos musicales y además se hizo un cambio de look.

Bravu Ec

Es una línea inspirada en el cuerpo de las mujeres ecuatorianas que son más atrevidas a los retos y disfrutan de la playa con un sexy bikini, y así lo expresa Bravo, con su nueva colección que pronto estará disponible.

Su cambio dejó deslumbrados a más de uno, sus fans aseguran que se ve más hermosa y comentan que a ella los malos momentos siempre le han motivado a crecer. Así fue cuando terminó su anterior relación con el venezolano Carlos Lira, con quien formó un dúo musical, pero todo quedó en el pasado y hoy la guayaquileña brilla con luz propia.