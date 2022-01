Estos son los signos del zodiaco que les cuesta ocultar sus rabias

Algunos signos del zodiaco tienen una personalidad fuerte y no suelen ocultar su malestar cuando otras personas lo hacen enojar. Este grupo suele ser muy sensible y pocas veces acepta las bromas de pesadas o cualquier burla que puedan hacerles.

Signos del zodiaco que les cuesta ocultar sus rabias

Aries

Aries no será cordial y tenderá a dejar que sus bromas se muestren en discursos o acciones que incluso pueden ser un poco agresivas. Sabe que va a reaccionar y no huye de los enfrentamientos, perdiendo a veces la oportunidad de alejarse para no gastar energía en cosas negativas. Algunos pueden establecer límites claros y exigir que otras personas también tomen partido.

Tauro

Tauro puede odiar de una manera sofisticada, disparando y fomentando la intriga en el momento adecuado, pero no oculta su enfado favorito. Demostrará que no está dispuesto a aceptar ninguna presencia o comentario de la persona sin contraatacar, y puede ser bastante directo. Cuando este signo crea rivalidad, hará todo lo posible por controlar la situación y poner al otro en su lugar.

Leo

Leo no quiere que la gente se enamore de él, pero si se da cuenta de que está disgustado, este sentimiento probablemente será recíproco. Este signo toma las peleas como una cuestión de honor y tiende a pasar mucho tiempo planeando formas de golpear fuerte o simplemente la defensa vendrá naturalmente. Es provocador y sabe lidiar con la tensión de una forma un tanto divertida, porque no se va sin tener la última palabra. El drama lo atrae.

Escorpio

Escorpio no será dulce con quienes tienen una aventura y su rostro dirá mucho más que las palabras. Puede intentar mantenerse alejado, pero devolverá los ataques con la misma moneda o peor. Guarda rencor y actuará para que todos a su alrededor entiendan las razones que lo llevan a tener conflictos. Este signo no es hipócrita y no juega bien, asumiendo inmediatamente que hay un problema allí. Intentarás ganar aliados en estas luchas.