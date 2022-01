¿Afectan las vacunas contra el Covid-19 a nuestra salud mental?

Parte de las secuelas que va dejando el Covid-19, en nuestra vida, son las afectaciones mentales que de repente se convirtieron en rutinas diarias alteradas, presiones económicas, y aislamiento social. Hoy por hoy existe un nuevo miedo con el que muchas personas se sentirán identificadas como es la presión de las vacunas y el miedo a morir si no las tenemos puestas y por otro lado también existen las personas que consideran que no son necesarias.

Sabemos que esta incertidumbre te afecta y emocionalmente te indispone, te causa miedo y crea un entorno de muchas dudas, por esa razón conversamos con el psicólogo clínico, David Sucre Villalobos, quien nos brindará pautas para canalizar esas emociones.

¿Las vacunas contra el Covid-19 afectan mentalmente a las personas?

Hay dos perspectivas frente a las vacunas contra el Covid-19, el miedo existe por antes de la vacuna ¿por qué? Pues bien vamos alentados a ponernos nuestra primera dosis, segunda o tercera motivados por el temor de que si nos infectamos podamos necesitar una cama UCI o simplemente lleguemos a la muerte. Y existe el otro lado que son las personas antivacunas que consideran que no ha pasado el tiempo adecuado para encontrar una cura para el Covid-19 y esas emociones irracionales (porque hay que ser claros que las emociones son sentimientos que no tienen razón y no podemos controlar) son las que muchas veces les llevan a enfrentar vulnerabilidad, enojo, rechazo y otros.

En los adultos y niños

En cualquiera de las dos situaciones nos enfrentamos al miedo, al estrés, a la ansiedad y a múltiples sentimientos, los mismos que deben estar totalmente validados por nuestra mente y nuestro cuerpo ¿Cómo lo logramos? dejándolos ser parte de nosotros y sentir. Aunque nos podamos llegar a sentir en un callejón sin salida no intentemos escapar de la realidad, la mejor manera de encontrar la terapia adecuada para nuestra mente es viviendo y sintiendo las emociones negativas y positivas.

¿Afectan las vacunas contra el Covid-19 a nuestra salud mental? Niños también afectados en su salud mental y emocional. (cortesía)

Los niños sienten las mismas emociones y podemos ayudarlos -de primera mano- a reconocer lo que sienten, si es tristeza, validamos y reconocemos la emoción y posterior brindamos una herramienta que ayude a canalizar.

Un problema general

Un problema que mis pacientes y cientos de personas viven a diario son los malos consejos que reciben por parte, incluso de mis colegas, y es que si siente ansiedad, vaya a yoga, realice la actividad que más le guste y no se permite sentir esa emoción y la consecuencia de eso es cuando la mente de las personas no pueden más que escapan de todo con ciertas actividades y al final del día regresa esa sensación y ya no la puedes evitar que después explotas contra todos y todo.

¿Cuáles son las medidas de autocuidado para nuestro cuerpo?

Por salud y no como una medida de escape, las actividades para cuidar nuestra parte física siempre debe mantenerse en una buena alimentación, dormir lo suficiente, hacer actividad física de manera regular y consciente, relajarte y recargar energías en actividades de amor y autocuidado.

¿Cuáles son las medidas de autocuidado para nuestra mente?

La ansiedad no es mala, la depresión no es mala, son emociones que hablan lo que muchas veces callamos e intentamos ocultar. Pregúntale más bien a esta sensación ¿Qué es lo que debo aprender de ti? ¿Cómo puedo manejarte y no dejar que tú me manejes? y hazle frente a estas diferentes emociones. Luego de entender esto para modular o gestionar esos efectos podemos realizar actividades para nuestro mente y cuerpo como:

Forma conexiones: si trabajas a distancia desde tu casa o necesitas aislarte de los demás durante un tiempo debido al COVID-19, evita el aislamiento social. Encuentra un momento cada día para establecer conexiones virtuales.

Establece prioridades: No te abrumes al crear una lista de cosas que te cambiarán la vida y que quieres lograr con un límite de tiempo.

Mantén tu rutina habitual: Mantener un horario diario es importante para evitar esas cargas innecesarias a tu salud mental.