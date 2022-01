¡Confirmado! Andreina Bravo y Miguel Melfi terminaron su noviazgo

La pareja ganadora del reality turco “El poder del Amor”, terminaron su relación. La polémica, los rumores y las críticas lograron terminar con su relación. El panameño confirmó su ruptura amorosa en vivo en su programa ‘En contacto’, luego de tantas especulaciones el chico reality expresó.

“Mi relación con Andreina terminó hace unos días atrás, ambos sabemos los motivos no es porque me vinculen con nadie, ni por terceros, son problemas nuestros que hemos venido arrastrando desde hace tiempo” — Miguel Melfi

Los chicos reality llegaron al país con varias propuestas de trabajo y entre ellas para la guayaquileña trabajar en una casa televisiva del país y finalmente para el panameño Miguel Melfi, un contrato con tiempo para conducir ‘La casa de las estrellas’ programa transmitido por Ecuavisa.

Las críticas para ambos no se hicieron esperar, ciertos comentarios de los presentadores, rumores sobre terceros dentro de la relación llegaron a su fin cuando Melfi aclaró que no terminaron su relación por otras personas simplemente ya no había comprensión de ambas partes.

Las declaraciones de Andreina

Por otro lado en la casa televisiva que trabaja la guayaquileña han respetado su silencio y Andreina no confirmó ni desmintió nada más sobre su relación solo pidió respeto por ella, su familia y por Miguel Melfi.

Sus compañeros de trabajo no presionaron para obtener más información acerca de la situación amorosa, y varios fanáticos de la joven felicitaron al programa por haber manejado con profesionalismo el tema, así lo describieron en redes.