La labor del Policía está permeada por particularidades inherentes a la profesión, que terminan por afectar la vida personal y familiar. Delante de esas problemáticas en esta entrevista quisimos rescatar el miedo, la incertidumbre y hasta cierto punto, la debilidad de contar con un familiar policía en nuestro país.

El jueves 19 de enero sentenciaron a tres años de prisión a Santiago Olmedo por abatir a dos delincuentes en medio de un robo armado en la ciudad de Riobamba, por un delito de extralimitación en el uso de la fuerza.

Esto ha causado la reacción y la incertidumbre para cientos de personas que cuentan con familiares en está profesión. Narcisa M. y Fany A. dos mujeres angustiadas han dado sus testimonios y hoy te contamos ¿por qué es tan difícil ser esposa y madre de un policía?

¿Qué sientes al ser esposa de un policía con todo lo que se está suscitando en el país?

Al inicio de esta carrera sentía mucho orgullo por lo que él iba a representar, por la ayuda que iba a dar a su país. Sin embargo, con el pasar del tiempo y con las experiencias que hemos venido teniendo en esta profesión, siento mucha preocupación, me siento insegura e incluso en algunos momentos pienso que él ya no va a regresar. Me pongo en el lugar de la esposa que perdió a su esposo por hacer su trabajo y me pregunto siempre ¿Quién vela por nuestros derechos, quién nos da protección?

Y comparto mi preocupación porque no solo soy esposa también soy hermana de una policía, tengo primos, amigos y siento que todos están indefensos mientras cumplen su labor.

¿Cómo te sientes cuando tu esposo sale a trabajar?

Cuando mi esposo sale a trabajar lo que hago es encomendar su vida a Dios. Porque lastimosamente no hay seguridad no hay protección. No sé si regresará a casa y es sumamente difícil lidiar con eso y saber que no cuenta con protección me aterra.

Alguna anécdota que te haga sentir insegura por la integridad de tu esposo

En varias ocasiones hemos salido con mi esposo y familia a comer en lugares públicos y nos hemos encontrado con delincuentes que él a detenido en su labor y cómo no existe protección para los policías y que los delincuentes puedan reconocerlos y tomar represalias optamos mejor por irnos del lugar por el temor que ejercen estás personas sobre nosotros.

¿Qué opinas de la situación actual a la que se enfrentan los policías?

La situación es preocupante y hasta cierto punto aterradora. Y como esposa y familiar de policías, si pido a las autoridades pertinentes que se respete su integridad, sus derechos y que se vele más por su protección.

Testimonio de una madre

¿Qué siente al ser madre de un policía con todo lo que se está suscitando en el país?

Como madre me siento muy preocupada y triste. Mi hijo sale todos los días a trabajar y a cumplir con su trabajo y enfrentarse a un episodio en el que está en riesgo su vida y que no le queda nada más que actuar en defensa propia y las leyes, jueces o abogados no ven eso y causan un daño tan grave culpándolos de un delito que no cometieron por ser delincuentes si no en defensa de su vida, y eso cómo madre me causa mucha preocupación y dolor.