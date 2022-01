Una mujer olvida 15 años de matrimonio tras accidente y su esposo la vuelve a enamorar

Puede parecer la premisa de una película, pero pasó en la vida real; una mujer tuvo un grave accidente que le hizo perder la memoria y olvidar por completo a su esposo, sin embargo él la enamoró nuevamente.

Muchos creen firmemente que el amor lo puede todo y, aunque muchos cuestionan esta frase, no podemos negar que la historia de Jeff y Angela Sartin-Hartung parece la prueba de que esto es real.

La pareja estaba felizmente casada hasta que en 2013, Angela fue atropellada y aunque la atención médica le salvó la vida, nada evitó que olvidara por completo los últimos 15 años de su vida.

La pérdida se debió a una grave lesión cerebral traumática.

Pareja

Luego del accidente automovilístico, la mujer despertó en el hospital. Debido a la pérdida de memoria, pensó tenía 36 años y que el hombre que estaba a su lado era parte del personal médico.

Angela le reveló a The Sun que al despertar solo se recordaba casada con su primer esposo, John, además pensaba que era madre de dos niños de 2 y 8 años, sin embargo todo era muy diferente, pues sus hijos ahora eran mayores y se había casado por segunda vez con Jeff.

Angela y Jeff volvieron a empezar

Pareja

Cuando Angela mejoró su estado de salud y llegó el momento de volver a casa, todo resultó muy confuso para ella, pues tenía que regresar con un desconocido.

Jeff se armó de paciencia y no solo cuidó de su esposa, sino que se dispuso a enamorarla una vez más. Aunque Angela confió en aquel hombre que no recordaba conocer, enamorarse una vez más no fue tan fácil.

Pasaron algunos años antes de que la pareja, en 2018, se volviera a comprometer y renovaron ese amor que había quedado en el olvido completamente.