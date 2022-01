Lunay, ‘El niño’ del reggaetón, llegó a Ecuador y en exclusiva nos contó algunos de sus secretos

Jefnier Osorio Moreno, mejor conocido por su nombre artístico como Lunay está en nuestro país y conversamos con él sobre su éxito y nuevos proyectos que se encuentran ya ‘cocinándose’ para sus fanáticos.

En su recorrido por Quito ya tuvo la oportunidad de probar un delicioso ceviche y nos contó que se quedó enamorado de su sabor y además se volvió amante de los patacones y ¡quién no!.

“Tenía muy altas expectativas de Ecuador y me están llevando a otro nivel, gracias por ese cariño”

¿Cómo inició la carrera de Lunay?

Crecí en una casa de artistas, mi mamá es cantante y mi papá baterista. Lo llevo en la sangre. Cuando cumplí 15 años me propuse cumplir con mis sueños y desde entonces trabajé por convertirme en un gran artista en la música. Comencé grabando videos haciendo freestyle y cuando se viralizan mis videos es ahí en donde comienza mi carrera. Grandes de la música se interesan por mi y deciden confiar en lo que hago, Chris Jeday y Gaby music son los que me dieron la mano y hasta ahora seguimos trabajando y sacando muchos más temas.

El niño del reggaetón: ¿Por qué lo llaman así?

El álbum ‘El niño’ se llama así por todos los sueños que tuve antes de convertirme en un artista reconocido y por todas las experiencias que me formaron, en ese álbum hay 15 canciones que son la representación de cuando inició este proyecto. Colaboré con grandes artistas como Annita, Chencho, Bryan Mayers y muchos otros más.

“No hay edad para lograr lo que uno quiere”, un mensaje de Lunay

El mensaje que siempre sale de mí es que no existe limite de edad para cumplir nuestros sueños. Yo tengo 21 años pero me propuse cumplir con mis metas desde antes de los 15 años y con madurez siento que he podido cumplir con eso y ese es mi consejo para los jóvenes si quieren cumplir algo, lo luchen y no importa la edad que tengan, con paciencia lo van a lograr.

La canción que lo catapultó

Con más de 700 millones de reproducciones y una colaboración de infarto para el artista junto a dos grandes del género urbano Daddy Yankee y Bad Bunny, Soltera Remix es una de las canciones que más enseñanzas le dejó y a demás su preferida por la confianza que depositaron estos cantantes en Lunay.

“La canción que me llevó al éxito y que se juntaron conmigo es soltera remix, con este tema gracias a Dios nos posesionamos, a todos los chamaquitos les digo que nunca paren de soñar” — Lunay

Sueños cumplidos y algunos secretos

No podíamos finalizar la entrevista sin preguntarle qué sorpresas trae Lunay para sus fanáticos y nos contó que pronto lo podremos ver en el cine, sabemos que sus seguidores estarán felices con su crecimiento profesional. Nuevas canciones y colaboraciones para este 2022.

Uno de sus sueños más importantes al llegar a la fama es cuidar de su familia y en exclusiva nos contó con mucha felicidad que logró comprar su primera casa.