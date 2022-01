La actriz Cristin Davis luce un bolso hecho por mujeres ecuatorianas en una reconocida serie

Kristin Davis interpretó a uno de los personajes más populares del programa Sex and the City. Su interpretación de “Charlotte York-Goldenblatt” no solo le valió un premio SAG, sino que también recibió nominaciones al Emmy y al Globo de Oro por su actuación.

Su interpretación de Charlotte fue totalmente vibrante desde sus vestidos llenos de detalles con flores y colores sobrios siempre recalcó que la moda es lo que más le apasiona y quiere divertirse con lo que usa sin perder su elegancia. Charlotte York luce un bolso hecho en Latinoamérica en And Just Like That. Para lograrlo, los diseñadores de vestuario de (Molly Rogers y Danny Santiago) se han valido de elementos muy particulares y hay uno de ellos que definitivamente hay que resaltar.

Sensi Estudio, manos ecuatorianas

Se trata del colorido bolso que llevó en el capítulo cuatro de la serie durante su reunión con Lisa Todd Wexley (interpretada por Nicole Ari Parker). Charlotte York con un bolso de Sensi Studio. Los diseños de Sensi Studio cuenta con una amplia relevancia cultural. Los sombreros de paja toquilla están inscritos como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad en la UNESCO y se tejen con material que se obtiene de palmeras que crecen en las costas de nuestro bello país.