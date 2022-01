Tiktokers cuestionan la obligación de amar a una familia tóxica como en “Encanto”

Durante los últimos años, las películas animadas de Disney han hecho de lado el amor romántico para enfocarse en el amor familiar.

“Encanto” no se aleja de esta trama en la que la protagonista lucha por encontrar su espacio dentro de una familia que exige perfección.

La cinta, ambientada en Colombia, muestra la dinámica de una familia típica latinoamericana en la que abuelos, hijos, primos, tíos y sobrinos conviven de cerca y tienen un sentido de la unión y el legado familiar muy presente.

Realmente no hay un villano ni tampoco hay un viaje a tierras lejanas para completar una misión pero sí plantea un problema muy real con el que cual muchos lidiamos: una dinámica familiar tóxica.

Encanto

La cinta ciertamente es encantadora, con canciones pegajosas y una animación espectacular sin embargo, a varias semanas de su estreno, los fans siguen sacando teorías y señalando aquellos puntos oscuros que Disney tocó sin saberlo.

“No, yo no perdono a la abuela porque haber pasado un trauma no es excusa para tratar a todos como lo hizo...Odio que le enseñen eso a los niños. Está bien alejarte de esos familiares tóxicos. Ninguna madre/abuela vale para que destruya tu salud mental”, explíca una tiktoker.

“La película para mí es una interpretación de CPTSD (Desorden de estrés post-traumático complejo) que viene de un trauma, una vida de abuso. Esta película representa la estructura familiar tóxica. Tiene el sueño de reconciliación y el sueño de que todo sane pero en la vida real no es así”, afirma otra usuaria.

Y es que en la historia nos presentan a la abuela Alma, quien tuvo que sacar a su familia adelante tras enviudar y quedarse sola. Esto hace que de algún modo sea demasiado estricta con sus hijos, nietos y sobrinos, esperando sólo lo mejor de ellos y sus dones.

El tío Bruno sufre las consecuencias de tener un “don negativo” ya que es “desterrado” y “olvidado” por su propia madre. Mientras que Mirabel, la protagonista, no consigue ningún don, lo que para la abuela representa un fracaso que no le permite aceptarla.

¿Se debe siempre perdonar a un familia tóxico y así tener un final feliz?

Desde niños se nos ha enseñado a convivir con quienes tienen nuestra misma sangre, aún cuando sólo sea una vez al año. Se nos dice que siempre debemos respetar a los tíos, primos, abuelos y padres pues al ser familia, son quienes mejor nos conocen y quienes siempre velarán por nosotros.

Al crecer, nos vamos dando cuenta de que no siempre es así y el que el tener la misma sangre no garantiza ninguna sana convivencia ni tampoco una preocupación genuina por el otro.

La realidad es que muchas veces dentro de nuestra propia familia están las personas que más daño nos hacen. Entre opiniones no deseadas que dejan heridas y acciones que provocan traumas que nos acompañan a largo plazo, no podemos estar bien en ese círculo.

Encanto

Disney siempre tendrá finales felices en los que todos se abrazan, ríen y se perdonan pero en la vida real, la sanación puede estar en alejarte de quienes te dañan.

No tienes por qué permitir que tu familia rompa con tu estabilidad emocional ni tampoco que dañe tu integridad o que se meta e tu vida si no los has invitado. Es momento de aprender a eliminar a las personas tóxicas de tu vida, incluso si comparten la misma sangre

No les de a nadie el poder de hacerte menos ni tampoco de someterte a lo que ellos consideran que debes ser. Por supuesto, se puede trabajar en sanar heridas pero no te corresponde hacerte cargo de las emociones de los demás. Pon tus límites; no puedes ni tienes que complacer a todos.