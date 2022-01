Andreina Bravo se estrenó como presentadora en Tc televisión y las críticas no paran

La casa televisiva Tc Televisión ofreció un programa completo para la llegada de su nueva presentadora Andreina Bravo, la misma que ganó el reality turco “El poder del Amor”. Luego de su paso por el show del amor para Andreina las ofertas en televisión empezaron a darse de a poco y así lo confirmo la guapa guayaquileña.

Además contó cómo fue su ingreso a la pantalla internacional y cómo se desarrollo el show detrás de cámaras.

“Al principio tuve una llamada de los turcos, ellos escogían qué chicas podían ir, pasó algo y no pude ir, pero después me llamaron y como siempre digo aunque te quites o te pongas si algo es para ti te va a perseguir. Yo me llevaba bien con la producción turca y siempre estaré agradecida con el canal en el que estuve, si no se pudo dar debe ser por algo, fue mi catapulta, pero ahora estoy aquí”

— Andreina Bravo.