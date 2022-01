Consejos para ordenar y limpiar tu clóset: dile adiós a todo lo que ya no necesitas

La organización de nuestras vidas puede empezar desde lo más básico y, por eso, ordenar y limpiar tu clóset es esencial para arrancar muy bien con tus planes.

Es común que, después de un tiempo, empecemos a acumular cosas que no usamos, ropa que ya no nos gustas, prendas que ya se dañaron de algún modo o, simplemente con la que ya no nos sentimos identificadas.

Esto nos puede generar conflictos, ya que, ver tantas cosas en tu clóset puede hacerte creer que tienes muchas cosas, cuando en realidad podrías necesitar de algunas renovaciones.

Además, mantener ropa, accesorios y calzados que no usas en tus espacios puede generar caos, desorden y acumulación de polvo en tus espacios.

(Julia Stankevych/Getty Images/iStockphoto)

La acumulación en tus espacios no solo podría afectar tu salud, sino que afectará tu día a día para avanzar con mayor facilidad ante todos los compromisos y metas que buscas cumplir.

Por eso, aquí te dejaremos algunos consejos que puedes seguir para dejar atrás el desorden y la acumulación.

¿Cómo ordenar y limpiar tu clóset?

Puede parecer muy complicado iniciar, pero lo primero que tienes que hacer es relajarte y hacer tu limpieza en un día que no tengas el tiempo reducido, así podrás prestar mayor atención a cada decisión que tomes.

Saca todo del clóset

Para poder visualizar todo mejor y tener la posibilidad de establecer el orden, saca todo lo que tengas en el clóset.

Esto te permitirá tener una idea mejor de todo los que tienes y lo que verdaderamente usas.

Empieza a crear pilas

Algo se queda, algo se bota y algo se dona, estas pueden ser las principales ideas para dividir todo lo que sacaste del clóset. Este paso te liberará y te permitirá ver bien con qué cuentas.

Woman Tidying Walk-in Closet (Fancy/Veer/Corbis/Getty Images)

Organiza por necesidad, estilo, color

Decide una forma de organización que te facilite tu cotidianidad. Por ejemplo, podrías seleccionar una zona que sea exclusivamente para la ropa del trabajo y otra diferente para las prendas que disfrutas usar cuando haces alguna salida especial.

La estética del espacio también te motivará

Procura arreglar de una manera estética. Usar colgadores estéticos y con un mismo estilo puede marcar mucho la diferencia, así como tratar de llevar un orden por color o tamaño en las prendas.