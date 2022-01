Horóscopo de hoy: domingo 16 de enero para cada signo del zodiaco

Aries

Esta semana será particularmente difícil por algunos conflictos laborales que se te pueden presentar. La tolerancia será la clave. En el amor, tu pareja te sorprende con un detalle que te llenará de mucha alegría. Agradece al universo por lo bueno que está pasando.

Tauro

Nuevos retos profesionales te plantearás esta semana. Adelante que por difícil que parezca saldrás adelante. En el amor, busca el equilibrio entre tu pareja y tu familia para que logres la armonía que tanto necesitas en tu vida. Hay riesgo de discusiones, pero podrás evitarlas si pones de tu parte.

Géminis

Hay un dinero que llega a tus manos de manera inesperada, guárdalo para que puedas resolver algunos contratiempos de salud. En el amor, tendrás el apoyo de tu pareja en decisiones que tienes que tomar muy pronto con respecto a tu futuro.

Cáncer

No es el momento para cerrar ese negocio por el que has luchado tanto. Tranquila, solo deja pasar unos días y lo vas a lograr. En el amor, deja las exigencias si no eres capaz de dar más de ti. Esta situación va a generar tensiones que pueden llevar a la ruptura. Cuida tus palabras.

Leo

Una propuesta de inversión que creías perdida, las retomas y viene con muchos éxitos y buenos dividendos. Tendrás que hacer lo que te digan tus superiores para que todo marche sobre ruedas. En el amor, estás en el mejor momento para coquetear y encontrar ese alguien especial con el que sueñas.

Virgo

Todo está a favor para que en el plano profesional te vaya muy bien. Aprovecha hasta para pedir el cambio que deseas para avanzar en tu ascenso. Aun cuando puedes demorar un poco se va a dar. En el amor, alguien que te importa mucho estará hoy especialmente pendiente y amable contigo.

Libra

Tus ideas y proyectos serán muy bien vistos por tus superiores, aun cuando sientas que las decisiones que esperan tarden un poco. En el amor, estas interesada en alguien que por más que le coqueteas no se da cuenta. Paciencia que cuando menos te lo imaginas te hará una invitación.

Escorpio

Tienes unos días de abundancia económica que debes saber administrar muy bien para no quedarte sin nada en las manos por el exceso de gastos. En el amor, no es la persona de tus sueños pero te hace pasar momentos muy agradables, así que aprovecha y disfruta.

Sagitario

Cuidado con lo que dices o haces en el trabajo porque puede jugar en tu contra y causarte problemas con tus superiores. Administra muy bien tus ahorros. En el amor, después de tanto esperar esa persona que te gusta mucho te hará una invitación que será mágica y maravillosa.

Capricornio

Debes tomar decisiones en el plano laboral que no van a gustar mucho pero que son necesarias. No te detengas porque el tiemo te dará la razón. En el amor, tu carisma va a hacer que tengas éxito con tus relaciones, te irá bien. Vas a atraer a los demás como un imán.

Acuario

Estarás a prueba con tus superiores, pero tranquila porque esta etapa la vas a superar con mucha soltura. Cuidado con los gastos innecesarios. En el amor, éste es un momento favorable para decir lo que sientes y lo que quieres a futuro con esa persona especial.

Piscis

Cuidado con las decisiones que estás tomando con respecto al proyecto que te pusieron en las manos para echar adelante. El camino que estás tomando no es el adecuado. Reflexiona. En el amor, recibirás una sorpresa de tu pareja que te producirá una gran ilusión. Déjate llevar que estás en tu mejor momento.