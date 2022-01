Esta chica muestra la tierna amistad que tiene con su abuelita con demencia y da una lección a todos

Aunque estamos acostumbrados a ver videos de bailes e imitaciones en TikTok que nos hagan reír, también podemos encontrar momentos emotivos que nos dejan grandes lecciones de vida.

Tal es el caso de una joven originaria de Chile, cuyo usuario es @vidaderatas, Ella ha aprovechado la plataforma para mostrarle al mundo la tierna relación que tiene con su abuelita “Clarita”, quien padece demencia.

En uno de sus videos la joven se encuentra dándole un baño, mientras ésta le dice “te lo juro que nunca había tenido una amiga como tú”.

“La Clarita me va a hacer llorar”, escribió la joven en la descripción y agregó: “Si lo descargan y comparten espero que lo hagan conscientemente y con buenas intenciones por favor”.

Usuarios de la plataforma reaccionaron al video, expresando admiración hacia la joven y compartiendo que también tenían familiares con demencia u otro padecimiento, algo que se convierte en una situación muy difícil de sobrellevar.

“Me llegó en lo más profundo we. mi abue también con demencia y me habla a mi de su nieta Bárbara. (que soy yo)”. “mi tata con demencia me dijo “y como le pago todo lo que ha hecho por mi si no tengo plata?”. “a mi abuela que tenía alzaheimer le hacía manicura siempre que la visitaba, murió creyendo que era su amiga que le hacía las uñas”. “mi abuelita tenía alzheimer, a veces no nos conocía, pero si le preguntaba si me quería, ella me miraba directo a los ojitos y me decía: si, mucho...”, se lee en los comentarios.

Abuelita TikTok

A pesar del mensaje positivo que logró transmitir, no faltó quienes cuestionaron sus intenciones, acusándola de aprovecharse para obtener likes.

“Si se preguntan por qué la estaba grabando, estaba intentando hacer una recopilación de cómo es el día a día de la Clarita y Justo dijo eso. Pa que no vengan con hate después 🥲 cuiden a sus abuelitos :( así como ellos los cuidaron a ustedes”, expresó.

La tiktoker ha compartido varios videos al lado de su abuelita, mostrando incluso lo bromista que es y lo mucho que distruta estar con ella.

“Siempre hago que la Clarita recuerde lo que hizo durante el día para reforzar su memoria”, se lee en un video.

“Si tiene demencia no puede consentir si quiere aparecer en un video Es preferible no mostrarlos para evitar vulnerarlas aunque haya buena intención”, comentó un usuario. La joven respondió con un video en el que aparece su abuelita riendo mientras posa coqueta.

Cuidar a un ser querido con demencia significa muchos desafíos para las familias y los cuidadores.

Las personas con demencia por afecciones como el Alzheimer y enfermedades relacionadas tienen un trastorno cerebral biológico progresivo que les dificulta cada vez más recordar cosas, pensar con claridad, comunicarse con los demás y cuidar de sí mismos.

Además, esto puede causar cambios de humor repentinos e incluso alterar la personalidad y el comportamiento de una persona, lo que hace que para muchos sea difícil la convivencia. Es entonces cuando el amor incondicional, la empatía y la paciencia se vuelven tan importantes.

No se puede cambiar a la persona ni tampoco exigirle cosas ya que se trata de un trastorno cerebral irreversible más no imposible de tratar para darle la mejor calidad de vida posible. Es importante no dejarlos solos, atenderlos con un profesional de la salud y tener una comunicación con ellos que se adapte a su estado. Mantenerlos activos físicamente, tener conversaciones o encontrar actividades mentalmente estimulantes puede ayudar a reducir los estragos del padecimiento.