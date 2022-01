Cinco habilidades para ser más inteligente financieramente este 2022 en tu emprendimiento

Yo también siento que la estabilidad financiera de este 2022 no inició como esperábamos, por las deudas de diciembre y en si del 2021, sin embargo, existen varios consejos y claves que podríamos seguir para mejorar esas finanzas y lograr vivir la vida que siempre quisimos.

1.- Producir más dinero

La mejor forma para producir más dinero es mejorar tus habilidades de ventas y marketing. No sirve de mucho si tienes un emprendimiento y no lo sabes manejar. Debes dar a conocer con nuevas herramientas que potenciarán tu negocio al máximo y por ende generaras más ganancias.

2.- Proteger tu dinero

#ReglaDeOro tener conocimientos sobre fiscalidad, contabilidad y administración. De poco te servirá ganar dinero si no lo sabes administrar, si no sabes cómo pagar tus impuestos y otras contribuciones de ley.

3.- Presupuestar tu dinero

Un presupuesto es un plan de cómo vas a utilizar tu dinero de ahora en adelante. Crea un equilibrio entre gastos vitales de ocio con tu inversión en formación y en creación de activos.

4.- Aumenta tu educación financiera

Si quieres mejorar tus resultados financieros, aprende sobre dinero. La educación financiera es clave para cosechar mejores resultados económicos.

5.- Apalancar tu deuda

Cuando tu educación financiera aumente, serás capaz de utilizar tu deuda a tu favor para que los bancos y otras personas te presten dinero libre de impuestos para conseguir activos. Aunque es el paso más complicado si lo haces con conocimientos previos verás grandes resultados pero si aún no has dado el paso más importante que es educarte no lo hagas podrías obtener resultados totalmente diferentes.