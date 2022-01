Estos son los signos del zodiaco que siempre culpan a sus ex de todo lo que les sucede

Algunos signos del zodiaco pueden valerse de señalar a sus ex porque fueron ellos los que dejaron precedentes en sus sentimientos. Incluso, son capaces de culparlos por no saber cómo amar, pues éstos los hirieron de tal forma que no saben cómo afrontar sus actuales relaciones.

Signos del zodiaco que siempre culpan a sus ex de todo lo que les sucede

Géminis

Géminis sabe muy bien cómo transformar las cosas con el don del habla. Por tanto, se irá fácilmente con excusas que apuntan al ex como responsable del fracaso de la relación, sobre todo si quien llega a este tema es una nueva conquista. Este signo suele escapar bien de cualquier situación que no lo haga sentir cómodo, incluida la culpa.

Cáncer

Los nativos de este signo pueden ser muy dulces y sensibles, pero saben cómo usar las emociones a su favor y prefieren ser vistos como unas víctimas en lugar de asumir el papel de villanos. De esa manera minimizará sus errores en el amor por otras personas de una manera muy convincente. En el fondo, no se libera de la culpa, pero tampoco la muestra a los demás.

Leo

La reputación es muy importante para Leo y no la arriesgará por un amor que no funcionó. Por lo tanto, culpará a la ex sin tener que preocuparse por las consecuencias que esto pueda traer. Cuando está decepcionado y con el corazón roto, puede perder la consideración sin volver atrás.

Capricornio

Por más responsables y cuidadosos que sean, los Capricornio también están bastante equivocados en sus relaciones. Desafortunadamente, no sale del armario y tiende a culpar a su ex de varias maneras, sin importar cuánto intente hacerlo como “sin rencores”. Este signo tiende a pensar que las personas nunca hacen lo suficiente como ellos.