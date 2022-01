Conoce tu carta del tarot para la primera semana de enero del 2022

Conoce tu carta del tarot, como todos los lunes, el tarotista Víctor Santelices nos entrega el mensaje para cada signo del zodiaco.

Una tirada para cada signo, que nos permite orientarnos y saber cómo vienen los próximos días en nuestras vidas. Lecturas por teléfono: +56 99226 7881.

Aries

Siete de Bastos

Desde hace ya mucho tiempo hemos debido afrontar dificultades y problemas, unos más, otros menos, según sea nuestro rol en el medio en que vivimos. De esta situación nadie escapa, excepto aquellos a los que les cuesta darse cuenta que las obligaciones o deberes nunca son desproporcionados, generalmente corresponden a la realidad de cada cual, pero hay que asumirlos. Esta semana tu rol será evidente y nada ni nadie hará lo que te corresponda hacer por ti misma.

siete de bastos

Tauro

El Loco

Una mínima cantidad de cosas o situaciones que vivimos, día a día, corresponden solamente a nuestra exclusiva voluntad, la mayoría de las vivencias ocurren por múltiples razones, imposible de conocer o de controlar. Pero, así y todo, vivimos y algunos alcanzan la longevidad. ¿Qué hicieron estas personas para lograrlo? Poco o nada. Suelta un poco las riendas, deja que la vida te sorprenda, actúa en consecuencia, es decir, toma medidas según qué las motivó. Tu consciencia será tu guía.

el loco

Géminis

Ocho de Bastos

Cuando poco o nada de lo que queremos lograr resulta, no siempre debemos buscar causas externas, esto podría ser una actitud poco exigente, sobre todo en tiempos como los actuales, que se prolonga ya por mucho tiempo y que, por naturaleza resultan ser una gran traba a nuestros propósitos. Una sana autocrítica podría concluir que lo primero que hay que hacer es ordenar nuestras ideas y luego establecer prioridades para, a continuación, ejecutarlas. Manteniendo, en cierto modo, una sola conducta con ciertos ajustes sobre la marcha. Cambiar todo, sin mayor análisis, es la peor de las actitudes.

ocho de bastos

Cáncer

La Rueda de la Fortuna

En la vida de cada persona hay períodos buenos y otros no tanto. Esto es independiente de lo que puede estar ocurriendo en un plano más amplio, como un país, un continente, una ciudad, etc. Si bien es cierto, es probable que todo esté ligado, lo que pase con cada cual es particular, pues, a pesar de las calamidades, siempre habrá quien esté a salvo. Hay características comunes en estas personas, son previsoras, no exponen innecesariamente sus bienes, son moderadas en sus conductas, se arriesgan con cautela, toman medidas apropiadas y así atenúan cualquier hecho que las pueda afectar.

la rueda de la fortuna

Leo

As de Espadas

Hay una combinación excelente entre una buena idea y una acción rápida y oportuna. Esa armoniosa paridad, generalmente, produce buenos resultados. Durante estos días deberás estar atenta, pues esta productiva situación podría darse en cualquier momento, por lo que mantente alerta. Esto también sucede cuando tenemos un problema que resolver y no encontramos la solución adecuada. En estos días perfectamente pueden suceder eventos de este tipo, que podrían ser de gran ayuda para ti.

as de espadas

Virgo

Cinco de Bastos

El haber tenido esta nefasta y prolongada pandemia que ha traído un sinnúmero de consecuencias y ha logrado alterar los estados de ánimo de manera seria, resulta fácil que se produzcan situaciones extremas en las relaciones humanas. Es el momento para que personas como tú medien, si fuera posible, en estas disputas desencadenadas, a veces, por cosas que no tienen una relevancia mayor y en que es bueno intentar poner “paños fríos” para que prime la cordura.

cinco de bastos

Libra

Diez de Bastos

Todo el tiempo transcurrido, generalmente con exceso de cargas y responsabilidades, ha afectado de manera importante a la mayoría de las personas. Razones hay miles, cada uno tiene la suya, originada por causas similares o totalmente distintas. Hay una consecuencia, tal vez, común que es el agotamiento, a veces llegamos a pensar que ya no podemos más y nos dan deseos de abandonar la carga. Pensamiento que, generalmente, dura un segundo. Para hechos de efecto colectivos lo más práctico podría ser dedicarse solamente a lo imprescindible y postergar, tanto como se pueda, todo lo demás.

diez de bastos

Escorpio

Paje de Espadas

Quedarse con un esquema de ideas que pertenecen a un tiempo pasado y que no necesariamente corresponden a una supuesta “escala de valores”, que puede ser legítima, pero no ser tan clara, es como quedarse atada a un pasado que, en muchos aspectos, puede haber quedado obsoleto e inaplicable en la actualidad. Es mejor la opción de evolucionar, sin poner en riesgos los principios, pero, permitiéndonos adaptarnos al tiempo presente, para desenvolvernos mejor y, por sobre todas las cosas, para entenderlo.

paje o sota de espadas

Sagitario

Paje de Oros

En estos días sería recomendable que cuidaras tu salud de manera integral, más allá de las medidas propias de la pandemia. Se trata de mantenerse en forma saludable, tanto física como psíquicamente, pues seguimos viviendo, y ya en un largo período, en que, unos más y otros medios, hemos estado exigidos al máximo con la obligación ineludible de responder cada cual con sus responsabilidades, que muchas veces involucran a terceros, con los cuales tenemos lazos de muchos tipos, hasta consanguíneos. Por lo que, toma medidas apropiadas, bastante conocidas, para estar en el mejor de los estados, por ti y por los demás.

sota de oros

Capricornio

El Carro

Procura echar mano a todas tus habilidades y virtudes para avanzar, ganar terreno, o conseguir todo aquello que forme parte de tus fines o metas más preciados y que se hayan mantenido como un anhelo en el último tiempo. Pues se sumarán a tus condiciones personales una serie de factores que te ayudarán a conseguir tus propósitos, con mayor facilidad que de costumbre. Controla tus estados de ánimo negativos, que a veces actúan como freno a tu acción. De no ser así, lo que consigas se verá limitado.

el carro

Acuario

La Muerte

Estas en un momento de tu vida que no siempre se manifiesta o se hace evidente, es la transición entre una etapa y otra, que generalmente ignoramos. A veces, pasado ya mucho tiempo, con el recuerdo volvemos atrás y logramos cierto conocimiento del evento. En estos días puede darse el cambio entre un antes y un después, tómalo como la apertura a nuevas posibilidades o alternativas, en un amplio sentido del término, y, también, como la necesidad de olvidar o enterrar el pasado en todo aquello que te haya dañado.

la muerte

Piscis

Tres de Copas

Semana en que debieras estrechar los lazos de amistad con todas aquellas personas que te producen bienestar, por el solo hecho de verlos o comunicarte con ellos, por cualquier medio, presencialmente, que es el mejor, pero actualmente restringido, o telemático, tan rápido y práctico, que es una buena alternativa. Siempre serás un puente que acerca o fomenta las buenas relaciones, tan necesarias, pero tan complejas en esta larga etapa que hemos vivido. Ese rol debes practicarlo, te resulta natural y, en estos tiempos, es imprescindible.