¡Nos hicieron reír todo el año! Te presentamos los memes más virales de 2021

Ya el 2021 está en sus últimas horas y hacemos un recuento de todo lo vivido en estos 365 días y lo que esperamos del siguiente, sin embargo, no podemos olvidarnos de hacer mención a esos memes virales que nos hicieron reír a carcajadas.

Los memes se han convertido en parte de la cultura popular y son usados por personas de cualquier edad y en cualquier rincón del mundo.

Nacen miles y miles de memes cada día, pero solo algunos rompen la barrera de la cotidianidad y se convierten en los más famosos a nivel mundial.

Estos son algunos de los memes más virales que nos dejó el 2021

Chico del Oxxo

Elías Navarro se convirtió en una de las tendencias más grandes de internet gracias al video viral que protagonizó en una de las cadenas de mini mercados más conocidas, Oxxo.

El mexicano se hizo viral por su cara de picardía mientras atendía como cajero a un cliente que pedía una caja de condones y caramelos mentolados.

Haciendo énfasis en que el joven de 12 años sabía perfectamente para qué serían usados estos artículos.

Su popularidad fue tan grande que la mundialmente famosa cadena de comida rápida Burger King contrató al joven para hacer sus publicidades televisadas.

Memes más virales: eso Tilín

Uno de los videos más difundidos en este 2021 fue el de “eso Tilín”, en donde un niño comienza a bailar en la calle con un estilo de break dance muy particular mientras la persona que lo está grabando lo anima.

“Eso Tilín ¡Wow Tilín!” se escucha en la grabación con cada movimiento del niño, hasta que este se para de cabeza y cae, a lo cual el camarógrafo amateur blasfema de manera hilarante una grosería.

“A mí no me gusta ¡A mí me encantaaaaaa!”: uno de los memes más virales del año

Este divertido video llegó a nuestras vidas a mediados de año cuando un padre con su hija en brazos le pregunta si a ella le gusta el tequila.

La pequeña de tan solo 3 años de edad exclamó de una divertidísima manera: “A mí no me gusta ¡A mí me encanta!”, comentario que causó la risa de todas las personas alrededor y de los millones de internautas que vieron el video en redes sociales.

Mr. Increíble en blanco y negro

Los memes de Mr. Increíble estaban finos 👌🏻 pic.twitter.com/RPLuFcpUcg — M.I.V.S (@Zero_VM) December 25, 2021

Este meme hace referencia al súper héroe Mr. Increíble, personaje animado de Disney de la película “Los increíbles 2″.

Del lado izquierdo de la imagen se muestra una imagen del rostro del personaje en actitud normal y despreocupada, mientras que del lado derecho está la misma imagen solo que en blanco y negro con sombras difuminadas.

Logrando así un aspecto siniestro y tétrico que define dolor, suspenso o miedo.

Este meme es usado cuando hacemos comentarios de doble sentido o frases que, a primera instancia no suenan mal, pero luego encontramos un significado más oscuro o siniestro una vez que pensamos más allá.

Estos son solo algunos de los memes más virales que nos dejó este 2021 y que, sin lugar a dudas, quedarán en nuestra memoria por mucho tiempo más.