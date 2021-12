Pasos que debes dar para convertirte en inversionista este 2022

No sabes cómo invertir este 2022, qué pasos dar para lograr una estabilidad financiera adecuada, y está bien porque es algo que generalmente nos ocurre a muchas personas, pero lo importante de esto es salir de tu zona de confort financiera y asesorarte de manera adecuada. Pensado en estos temas tan importante e incluso compartiendo miedos y retos hoy te traemos una entrevista con un experto en el mundo económico que nos ayudará y guiará.

Ahmad Ashrafi es el Director de Inversiones para clientes LATAM de Infinity Investment Group, es un experto financiero que maneja una cartera de patrimonios de grandes empresas nacionales e internacionales. A raíz de su experiencia dentro de este mundo financiero ha logrado palpar la falta de inversionistas mujeres y desde ese punto el promulga la igualdad. Cuenta que la manera en cómo manejamos nuestro diario vivir las mujeres, es un punto a favor al momento de convertirnos en inversionistas.

“La mujer tienen un punto de vista distinto, por su capacidad, por su experiencia y por la manera en cómo se realizan en todos los aspectos de su vida”, nos dice Ahmad.

“Nosotros somos una sociedad consumista más no inversora y ese consumo está totalmente dirigido a las mujeres y desde esa perspectiva hoy en día ellas toman muchas decisiones por las nuevas tendencias que giran en su entorno”, expresa.

En este sentido, cambiar ese pensamiento de solo ser los consumidores y no los productores es el inicio de algo más grande y así lo confirma el experto con un ejemplo.

“Hace algunos años atrás un iPod con más de mil canciones era uno de los objetos más cotizados costaba $399, aunque ahora este objeto ya no sirva ni como una reliquia. Sin embargo, lo adquirimos pero ¿qué hubiera pasado si en vez de comprarlo en ese valor hubiéramos invertido? probablemente hoy en día fueran más de $140 mil dólares en nuestra cuenta”.

¿Qué parámetros son ideales para comenzar a invertir?

La mejor inversión que una persona puede hacer es educarse, pues es uno de los primeros pasos para cambiar ese chip. Segundo lanzarse al agua, con miedo, con pocas herramientas pero hacerlo porque no sabrás que pasará si no lo haces, aquí no existe espacio para el hubiese. En medio de estos dos puntos descubrirnos quienes somos es uno de los retos más grandes, el dinero es la lupa de quienes somos como seres humanos.

¿En qué deberíamos basarnos las mujeres para invertir

Las mujeres saben qué negocios están bien por naturaleza, nunca van a querer invertir en casinos o cosas que afecten al medio ambiente. Entonces, con base en esto, si son amantes del cuidado del ecosistema pueden invertir en movimientos más amigables, si valoro la sostenibilidad pues vamos a invertir en negocios de second hand, ropa reciclable, en fin vamos a prepararnos y encontrar el mejor nicho en base a nuestras ideologías pero de la mano de la educación para entender en qué mundo nos estamos adentrando.

Qué pasos debes dar para convertirte en inversionista este 2022 Mujeres inversoras (cortesía)

Sin duda las mujeres tienen una gran ventaja al momento de invertir por su capacidad ahorrativa, su inteligencia y audacia para cualquier situación de su vida.