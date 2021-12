Modelo pierde su labio superior después de ser atacada por un perro y muestra la importancia de derribar los estándares de belleza

La vida de Brooklinn Khoury cambió por completo el pasado 3 de noviembre de 2020 cuando atravesó uno de sus peores.

La modelo enfrentó el ataque del perro de su primo cuando fue a acariciarlo el cual la dejó sin su labio superior y la ha hecho pasar por algunas cirugías.

“Saltó de una posición sentada como sobre mi cara”, relató a la revista People.

View this post on Instagram

Luego de la feroz agresión, Brooklin vio un bulto rosado en el suelo y, al darse cuenta de que era su labio, lo envolvió en una servilleta y se dirigió con su familiar a la sala de emergencias.

A pesar de que actuó rápidamente, los cirujanos no pudieron reconstruirlo.

La joven decidió documentar su proceso de curación y aceptación para llevar un mensaje a cada persona sobre el amor propio.

View this post on Instagram

La también skateboarder mencionó que luego del ataque pensó que no volvería a tener un romance pues, días atrás había empezado con Chloé Lukasiak.

View this post on Instagram

Para su sorpresa, su novia la ha acompañado en todo el proceso apoyándola en todo momento.

Khoury es un ejemplo de que el amor propio lo cura todo y ayuda a superar cualquier obstáculo.

A un año de lo sucedido decidió dejar un mensaje de reflexión sobre lo banal que puede llegar a ser la sociedad al imponer los estandares de belleza.

View this post on Instagram

“Hace exactamente un año mi vida cambió por completo. Este ataque me ha enseñado a amarme de verdad por dentro y por fuera, independientemente de lo que la gente tenga que decir. Me enseñó que la sociedad pone altos estándares en la belleza, pero la realidad es que todos son hermosos a su manera. Me ha enseñado a tener paciencia con la forma en que la gente ha reaccionado ante mi historia. Me ha enseñado a amar, incluso cuando no lo sentía por los demás. Me ha mostrado lo preciosa que es la vida. Nunca lo daré por sentado”, escribió en su cuenta de Instagram.

— Brooklinn Khoury