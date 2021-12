Horóscopo del amor para el 2022: predicciones para cada signo del zodiaco

Diciembre es un mes cargado de energías positivas, y sí, no podemos negarlo, también negativas. Es una época en la que la mayoría de las personas estamos más receptivos, dispuestos y abiertos a cambiar. Por eso, será un mes definitivo en cuestiones de amor para la mayoría de los signos del zodiaco, descúbrelo.

Horóscopo del amor

Aries

Si estás saliendo con alguien, prepárate pues la pasión estará a todo lo que da. Habrá mucha pasión e intimidad, estarás más dispuesto a conocer a esa persona especial en un nivel más profundo.

Es momento de ser un poco egoísta y llevar a cabo esa fantasía que has estado teniendo. Pero en consenso con tu pareja.

Solteros: puedes conocer a muchas personas, así que prepárate para una gran temporada.

Horóscopo del amor 2022 Unplash

Tauro

El romance estará en tu radar y si no tienes pareja puede que sea el momento de conocer a alguien especial que te ayude a vencer tus miedos. El amor no sólo se da en pareja, recuerda no descuidar a tus amigos, ellos también te dan bienestar.

Atrévete a tener alguna actividad íntima diferente. Haz lo inesperado y espera resultados diferentes.

Solteros: cuidado con quienes te hablan de amor pero lo que quieren es sexo casual.

Géminis

Esta época te ayudará a replantearte dónde estás en cuestiones amorosas y hacia dónde quieres ir. Puede que haya llegado el momento en el que cuestiones tu plano amoroso y la forma en la que lo quieres cambiar.

La soledad es buena para la pareja, así que procura cancelar planes y pasar una noche a solas con tu pareja o hacer planes por separado, ¿por qué no?

Solteros: no te desesperes, el amor verdadero llegará, lento pero lo hará.

Cáncer

Es el momento en el que definas si esa persona con la que sales es para ti, si la quieres en tu vida, si ya decidiste a favor, lucha por ella pues tu desinterés podría comenzar a alejarla.

Mucha energía fluye en tu entorno, aprovecha para vivir momentos de gran pasión con tu pareja.

Solteros: la felicidad te ronda, ábrele la puerta.

Leo

Lleva el amor a la siguiente etapa, es el momento de prepararte para algo más grande, no temas fracasar. Si aún no hay nadie en el radar abre tu corazón, el amor está más cerca de lo que imaginas.

Conversa con tu pareja y juntos hagan un plan para pasar un viaje sensual.

Solteros: alguien nuevo aparece a tu vida para renovarla y llenarla de emoción.

Horóscopo del amor 2022 Unplash

Virgo

Aunque pienses que no hay amor cerca, puede que alguien con quien conectas a nivel intelectual tome otros tintes. Un amor del pasado podría hacerse presente, pero sólo tú podrás decidir si lo aceptas o no.

Mantener el control en tu vida es fundamental, así que evita discutir y mantente en calma, verás que eso te llevará a algo sexy.

Solteros: ve a donde quedaste y verás que te vas a divertir, aunque de entrada no lo parezca.

Libra

Mantén viva la llama del amor, no des por hecho cosas, eso es lo que podría salir contraproducente. Si no tienes a nadie, recuerda trabajar tu seguridad, pues es la clave para conquistar a quien lo desees.

Un viaje o salida larga, aparta una habitación en algún lugar y ve con tu pareja un par de días. Por lo menos se podrán relajar un poco.

Solteros: la paciencia no es tu mejor aliado. Pero es quien más te persigue.

Escorpión

Sin duda eres uno de los signos más afortunados este año, pues habrá muchas emociones en el plano emocional. Estás en una etapa de disposición, en la que quieres que las cosas se den y eso te ayudará.

Sé creativa y lleva la iniciativa, tal vez tus propuestas puedan generar grandes experiencias bajo las sábanas.

Solteros: relájate y si no quieres, quédate en casa, el chiste es que te disfrutes y te la pases bien contigo.

Sagitario

Puede que no se presente nadie, pero es el momento ideal para trabajar en ti, en tus inseguridades y en las cosas que te hace sabotear tus relaciones.

Tu experiencia será fundamental esta noche, así que aplícate para que ambos queden con una gran sonrisa.

Solteros: fluye para que el universo te brinde el bienestar que mereces y encuentres así a la persona correcta para ti.

Capricornio

Será un año en el que estarás muy inspirada, tu vida cambiará de una forma muy positiva, podría ser el tiempo en el que todos tus sueños se hagan realidad en el plano sentimental.

Escucha a tu pareja, una buena conversación y larga, tal vez no equivale a una noche de pasión, pero también se puede disfrutar.

Solteros: vienen muchos cambios a tu vida, prepárate.

Acuario

Puede haber nuevos comienzos, pero también puede ser el momento en el que te plantees cuidar a tus amigos, darle amor a las personas que tienes cerca y que a veces sueles descuidar.

Un gran día, positivo y con muchas cosas que compartir en todos los sentidos. Así que disfruta y relájate.

Solteros: mucho cuidado con citas a ciegas o con salir con personas negativas.

Piscis

Alguien del pasado podría presentarse de nuevo moviendo cosas que creías superadas y que te llevarán a preguntarte si es momento de pasar la hoja o darle una oportunidad.

No te reprimas en la intimidad con tu pareja, si quieres hacer algo nuevo o aventurado, proponlo y si solo quieres apapachos tranquilos, también.

Solteros: es muy probable que recibas alguna invitación de alguien que se puede convertir en algo importante para tu vida.