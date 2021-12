Horóscopo de hoy: martes 28 de diciembre para cada signo del zodiaco

Aries

Todo está muy tenso en tu trabajo porque hay proyectos que no se han culminado. Paciencia que todo va a mejorar. Deben trabajar en equipo. En el amor, no te cierres a la posibilidad de aceptar la proposición de un amigo que te va a sorprender pero que tiene las mejores intenciones. Atrévete, no te vas a arrepentir.

Tauro

Tienes un dinero que quieres invertir en un negocio pero tienes temor de que no se pueda dar. Evalúa muy bien el paso que vas a dar para evitar arrepentimientos. En el amor, tienes que ser muy prudente para decirle a tu pareja que la relación no está funcionando. Busca el momento y propicia la conversación. Es urgente.

Géminis

Estas en el mejor momento para tomar la decisión de cambiar de trabajo. No lo demores más y acepta la oferta que te están proponiendo. En el amor, estás intensa en tu vida sentimental y eso te lleva a decisiones caóticas. Paciencia, piensa bien lo que dices y haces.

Cáncer

Te estas esforzando mucho por alcanzar la meta que te propusiste en tu negocio, pero cuidado porque estas arriesgando tu salud. Lleva las cosas con calma. En el amor, tu pareja se siente abandonada, así que busca el tiempo necesario para estar con él. Ambos se merecen esos tiempos juntos.

Leo

Hay un compañero de trabajo que necesita de la solidaridad de todos. Ayúdenlo porque Dios recompensa a quien obra bien. En el amor, alguien de tu entorno te busca y te hace una invitación. No lo desprecies y empieza a mirarlo con buenos ojos porque tiene futuro.

Virgo

Tienes en mente nuevos proyectos que vas a proponer al equipo de trabajo. Adelante, que viene con buenas perspectivas y ganancias. En el amor, hay alguien del pasado que viene a calentarte la oreja y a pedirte que vuelvan. Cuidado en caer en la trampa. No vuelvas atrás porque te puede pesar.

Libra

Las cosas no andan bien en el plano profesional porque estás agotada. Propicia una conversación con tus superiores y pide esas vacaciones que tanto te mereces. En el amor, alguien de tu entorno familiar está esperando el momento para expresarte sus sentimientos. Acepta la invitación, puedes llevarte una grata sorpresa.

Escorpio

Estas estresada porque no has terminado todos los proyectos que te planteaste. Organízate porque de eso depende tu descanso laboral. En el amor, estás en tu mejor momento para hacer vida social, salir, aceptar invitaciones. En una de esas salidas puedes conocer a alguien muy interesante.

Sagitario

Mientras la empresa no arranque con el nuevo proyecto, se te hará muy difícil pedir una mejora salarial. Estas en un momento que deberías escuchar mejores ofertas y tomar una decisión. En el amor, estarás muy seductora así que aprovecha para que tu relación tome un respiro y tu pareja se sienta atendido.

Capricornio

Todo se perfila muy bien en el plano laboral. El equipo está dando todo por sacar adelante el proyecto y tú aplicas la paciencia, lo que tiene a todos muy contentos. En el amor, controla tus nervios y tus impulsos porque eso te puede traer muchos problemas con tu pareja.

Acuario

Te van a proponer salir del país para sacar adelante un proyecto que está detenido. Acepta la propuesta, alejarte por un tiempo te vendrá muy bien. En el amor, dedica un tiempo a mejorar tu entorno familiar y relacionarlo con tu pareja, te sentirás mucho mejor si lo haces.

Piscis

Tus iniciativas en el trabajo serán muy bien recibidas por tus superiores, adelante no dejes escapar la oportunidad de plantearlas porque vendrán muy bien. En el amor, no te precipites a la hora de juzgar a los demás, te puedes equivocar. Tienes que dedicarle más tiempo a la familia.