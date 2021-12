Novia retira invitación a su mejor amiga de su boda por llevar sexy vestido y “verse demasiado bien”

Muchas veces nos damos cuenta quiénes son realmente nuestras amigas, y quiénes no, y esta modelo lo descubrió de la peor forma.

Alena Yildiz es una exitosa modelo que se sentía entusiasmada por la boda de su mejor amiga, pero en último minuto fue “desinvitada”.

Todo ocurrió luego que publicara unas fotos en su Instagram con el espectacular vestido que llevaría para el matrimonio de su mejor amiga.

Esto enfadó a la amiga, y de inmediato, le dijo que no podría asistir a la boda porque se vería “demasiado bien” con ese vestido, que, además, ella misma había elegido para que llevara.

Modelo es “desinvitada” a la boda de su mejor amiga por llevar sexy vestido

La joven de 21 años publicó un video en TikTok contando lo ocurrido, y mostrando el hermoso vestido de brillos.

Era una prenda larga, y ajustada, strapless, con perlas en tono celeste y con transparencias, digno de llevar en el Miss Universo.

“Mi amiga cercana no me invitó a su boda porque pensó que me vería demasiado bien con el vestido que ella escogió para mí. Todas nuestras otras amigas también llevaban vestidos extravagantes, pero ella solo tenía un problema conmigo. Me hizo sentir que no valía nada para ella como amiga”, detalló la modelo en el video.

Además, publicó sus fotos con el vestido nuevamente en Instagram con los textos “la elegancia es rechazada”, y “los diamantes son los mejores amigos de una chica”.

Esto generó opiniones divididas en redes, pues algunos usuarios opinan que fue algo injusto, mientras otros se muestran a favor de la novia.

Sin embargo, la modelo aclaró que fue “desinvitada” de inmediato por su “amiga”, y no le dio opción de llevar otro vestido u otro look para la boda.

“Nunca ‘rechacé’ nada. Me dijo que no quería que me la pusiera en el último minuto. Ni siquiera pude encontrar un vestido diferente”, explicó Alena.

Además, Alena se viralizó en redes no solo por su historia, sino por su gran parecido a Ariana Grande, por lo que hizo un video comparativo con la cantante y parecen hermanas.

Así que sin duda, la mejor amiga “desinvitada” fue quien salió ganando con esta situación, pues ganó fama y ahora tiene muchos más seguidores y gente que la apoya.