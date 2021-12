Conversar con Aníbal Guerrero es llenarse de experiencias y vivencias. Él es un conocido artista de nuestro país que nos hizo partícipes de su talento. Oriundo de la provincia del Carchi, lleno de sueños y de metas por cumplir, llegó hasta la capital hace más de 25 años para estudiar lo que tanto le apasionaba; adquirió varios conocimientos pero sus anhelos no acaban ahí y luego de una propuesta para estudiar fuera de Ecuador, él la tomó y fue ahí cuando perfeccionó sus técnicas y adquirió otras nuevas para desenvolverse dentro del mundo del Body paint.

Aunque inició con miedo y temor por el tabú que existe sobre realizar desnudos artísticos en el país, hoy por hoy es uno de los mejores dentro de este campo e incluso da clases a niños, niñas y adolescentes. Nos cuenta que ha pintado a más de 2.000 personas y una de las experiencias que para él ha sido de las más gratificantes es ver a las modelos que él pinta, desde que eran unas adolescentes y hoy ya son mamás.

La piel de las mujeres es el lienzo de arte del ecuatoriano Aníbal Guerrero, máster en Body Paint

Bony Marcillo, modelo profesional, es nuestra portada, recreando a un tigre como referencia al año 2022 del tigre de Agua, según el calendario chino. Ella cuenta cómo ha sido su proceso como modelo de Body Paint. Dice que Aníbal Guerrero ha visto su evolución desde muy temprana edad dentro de este mundo, resalta que el trabajo del artista es totalmente profesional. Bony inició a los 16 años de edad y ahora ya es mamá de dos niños. Asegura que jamás ha sentido inseguridad por su cuerpo, busca proyectar confianza, se arriesga a nuevos proyectos con el fin de superarse y superar sus propios miedos. Dentro de su carrera han existido varias propuestas de otros artistas para pintar sobre su cuerpo pero ella confía plenamente en Aníbal. Afirma que no importa la cantidad de dinero sino la calidad del trabajo.

La piel de las mujeres es el lienzo de arte del ecuatoriano Aníbal Guerrero, máster en Body Paint Bony Marcillo

¿Cómo prepara Aníbal a sus modelos psicológicamente?

Las modelos cuando ya ingresan al mundo de la pasarela o realizan este tipo de artes desnudos, siempre tienen un carácter fuerte y mucha personalidad, confían en mi trabajo por el cuidado y respeto que mantengo con las modelos. Antes de salir a exponer mi trabajo yo las preparó en un 20% y no permito que salgan desnudas por completo para no darle paso al morbo que puede existir en el público.

Es importante siempre que la actitud de la modelo vaya acorde con la pintura que esté realizando porque si la modelo no se cree (en este caso un tigre), la pintura está perdida, entonces siempre me gusta motivar a las modelos a que confíen en lo que van hacer.

¿De dónde nace la inspiración?

Me considero un amante del arte de nuestros ancestros, el mismo que admiro desde que soy joven y por esa razón me lancé de lleno a este mundo en el que he aprendido muchas técnicas, he hecho amigos que comparten la misma pasión y he ido escalando pasos, de a poco pero muy firmes. Inicialmente el cuerpo de las mujeres era visto solo como símbolos de atracción pero para mí son un lienzo al que le puedo agregar colores, diseños y continuar aprendiendo.

Las pinturas que siempre utilizo son pinturas de maquillaje que no afectan la piel de mis modelos, ya sé cuáles pueden ser un tanto peligrosas para su bienestar y prefiero invertir un poco más de dinero pero siempre cuidar su salud.

La piel de las mujeres es el lienzo de arte del ecuatoriano Aníbal Guerrero, máster en Body Paint

Para empezar un Body Paint casi siempre empiezo por el rostro porque me genera un poco más de orden, posteriormente voy con el cuerpo, por lo general me demoro entre una hora y 30 minutos o hasta dos horas, todo depende de los detalles que se tenga que destacar.

La piel de las mujeres es el lienzo de arte del ecuatoriano Aníbal Guerrero, máster en Body Paint

La piel de las mujeres es el lienzo de arte del ecuatoriano Aníbal Guerrero, máster en Body Paint

El cuerpo de una mujer puede ser un templo de muchas obras, algunas como las que practica Aníbal en sus lienzos preferidos: el cuerpo de bellas mujeres, somos entes de inspiración, irradiamos confianza, esfuerzo e incluso proyectamos la paz más pura del universo por ser únicas en diferentes situaciones.

Aníbal nos permitió ser parte de su trabajo y ver paso a paso de esta obra que nos dejó permitió observar el trabajo que hay detrás del Body Paint y como este simplemente puede resaltar la belleza de una mujer.