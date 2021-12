Horóscopo de Mhoni Vidente: semana del 27 al 31 de diciembre del 2021

Aries

Tendrás esta última semana del año para ordenar lo que tengas pendiente y ponerte al día, prepara bien todo lo que tienes en planes para el próximo año. Tu carta en el Tarot es la del Mago que junto a tu signo es la unión de la suerte y el poder, así que definitivamente se avecina un año muy bueno para ti. Terminas de hacer pagos pendientes y tramitas tu visa.

Saca del clóset lo que ya no utilices para mover las energías, sacar rencores del pasado y saber perdonar. Si esa persona no te quiere ver ni hablar, imagina que la tienes delante de ti y pídele perdón para que tu energía pueda fluir mejor el próximo año. Cierre anual en el trabajo. Sales de viaje con unos amigos a la playa. Tus números de la suerte son 4 y 29; tu color: el rojo intenso. Regresa a ti algo que ya dabas por perdido.

Tauro

Viene una gran semana para tu signo y te llenarás de inteligencia para solucionar todos los problemas que tenías pendientes y sabrás reacomodar tus ideas para progresar. Tendrás días de mucho trabajo y estudio, pero vas a poder terminar todo lo que venías haciendo este año para empezar el otro con la mejor energía positiva. Recuerda que tú eres un toro y junto a la carta de la Emperatriz hace que tengas una seguridad interior muy fuerte, no tengas miedo a los cambios en estos tiempos.

Te invitan a una fiesta que te va a dar mucha alegría, encontrarte con un amor del pasado te hará sentir muy bien. Ten cuidado con problemas de multas o relacionado a gobierno, arregla todos tus asuntos legales. Te llega un dinero extra por lotería con los números mágicos 25 y 40. Tu color: el azul metálico. Tu salud mejorará.

Géminis

Esta última semana del año debes poner toda tu energía positiva para terminar todas tus tareas pendientes de trabajo y escuela y puedas cerrar este ciclo de lo mejor. Recuerda que tu signo junto con la carta de El Emperador dice que es tiempo de poner en orden tus sentimientos y saber qué debes hacer para estar en paz con la persona indicada; si no se puede, ya no cargues energías cruzadas de otras personas.

Recibes un reconocimiento en el trabajo que te llenará de felicidad. Decídete ya a hacer todos tus trámites faltantes en esta semana para que no te quede ningún pendiente. Tus números mágico son 1 y 83; tu color: el verde fuerte. Ten mucho cuidado con tus palabras porque aveces lastimas a las personas que te rodean sin razón. Tienes un viaje en puerta para esta semana.

Cáncer

Serán días de reconciliación y perdón. Recuerda que tu signo está hecho de agua y eso te dice que es difícil sacar de tu vida y corazón los rencores, pero es mejor estar en paz y comenzar un año sin ataduras. La carta del Sumo Sacerdote te salió en esta última semana, lo que indica que vienen días de reacomodar todo lo que tenías pendiente de trabajo y escuela y empezar a visualizar lo que deseas para el próximo año.

Te llega un proyecto de última hora que te hará ganar un dinerito extra. Cuida tu salud. Te busca un amor nuevo para invitarte a salir de viaje. Tramitas tu visa y pasaporte. Ten cuidado con lo que firmas y más si es tu tarjeta de crédito. Ya no busques problemas familiares, ignora esas energías negativas que te rodean. Tus números mágicos son 1 y 33. Tu color: el blanco.

Leo

Esta última semana del año estará llena de emociones y recompensas económicas, es decir, por fin te pagan esas deudas del pasado y recibes la invitación para salir de viaje en estos días. La carta de La Rueda de la Fortuna indica que es el tiempo de mover todas las energías que están a tu alrededor, como reacomodar tus cosas en tu clóset, cambiar de coche sería lo ideal. Vístete de colores naranja y amarillo para la abundancia.

Esta carta indica que es tiempo de renovación y avanzar sin limites. Te regalan una mascota para que te hagas mejor persona. Un amor del signo de aire te buscará para estar en pareja en estos días. Ten cuidado con los pleitos y reclamos de amores del pasado, trata de no cargar con esa energías para el próximo año. Tus números mágicos son 13 y 27. Tu color: el naranja.

Virgo

El tiempo que pasaste en soledad este año por fin marca un fin y se avecina una relación estable y un amor verdadero en este año que comienza. La carta del Ermitaño te salió en el Tarot y te dice que serán días de mucho trabajo, tendrás que hacer varios pagos de tarjeta de crédito y te pondrás al corriente. Saca de tu casa varias cosas que ya no utilizas para que la energía positiva te llegue con más fuerza. No dudes que esta carta te indica un nuevo comienzo en todas las formas de tu existencia.

Recibes la invitación para festejar el año nuevo en la playa. Ten cuidado con problemas de ansiedad y estrés, trata de no pensar de más y tranquilizarte. Tus números de la suerte son 6 y 55. Tu color mágico: el amarillo. Trata de cargar con un limón verde en la bolsa para cortar todas las malas energías.

Libra

La carta del Carruaje en el Tarot te dice que en esta semana no te llenes de dudas hacia tu futuro, sino de propósitos positivos y verás cómo serán cumplidos. Este es el tiempo de tu signo para avanzar sin las limitantes que tú mismo te pones, así que no tengas miedo a lo que vendrá. Te llegará un trabajo extra en estos días. Recibirás la invitación para una cena en la que te vas a divertir mucho.

Trata de no estar tan estresado en el trabajo, ya que sí vas a poder realizar todo tus proyectos. Realizas unos pagos para adelantar una deuda. Esta carta del Carruaje te dice que es el momento de que te llegue un dinero extra por lotería con los números 24 y 30; usa más el color rojo porque va a ser de suerte para ti. Ten cuidado con problemas familiares, procura no deberle nada a nadie para estar en paz, que el año que se avecina traerá expansión y aventura en el mundo.

Escorpión

Esta última semana del año será de metamorfosis en tu vida, ya que en el Tarot te salió la carta de La Torre que indica que atravesarás por una época de cambiar todo lo que no te deja avanzar en tu vida, recuerda que tu signo tendrá el próximo año cambios radicales en todo lo que le rodea, por eso estos días debes prepararte para empezar a crecer en todos los sentidos.

Serán días de mucho trabajo atrasado y sacarlo adelante. Trata de pagar las deudas de tengas pendiente para que puedas empezar de ceros el próximo año. Te busca un amor del pasado para volver, pero trata de cerrar esa energía tóxica que te rodea y dejarlo atrás. Te llegará un regalo que no esperas de alguien especial. Tus colores: el rojo y blanco; tus números de la suerte son 5 y 31. Deberás construir desde ya lo que deseas para el próximo año, así que ponte en acción.

Sagitario

En el horóscopo del Tarot te salió la carta de La Estrella que significa la fe y esperanza. Esta última semana del año lograrás tus objetivos financieros para poder pagar deudas. No llenes tu mente de situaciones negativas, ya que no te dejan avanzar. Habrá algunos apuros en tu ambiente laboral por la prisa de terminar pendientes, pero no te estreses que el Sagitario siempre puede solucionar todo.

La Estrella también te dice que debes tener equilibro en tu vida sentimental, dejar a un lado los celos y enojos sin razón. Tus números cabalísticos serán el 11 y 29; tu color: el azul fuerte. Esta carta es muy compatible con los signos de Piscis, Leo y Virgo para hacer negocios nuevos o relaciones sentimentales. Trata de no meterte en problemas que no son tuyos. Realiza cambios en tu casa para que se muevan mejor las energías positivas.

Capricornio

Tu fuerza espiritual estará muy elevada en estos días, ya que te salió la carta de El Sol, eso significa que lograrás quitarte, por fin, todo lo negativo que te rodeaba. Te llegará un regalo que te dará mucha alegría por tu cumpleaños. Esta carta es una de las más fuertes del Tarot y cuando se junta con tu signo te da la fuerza suficiente para vencer cualquier obstáculo.

Cuidado con las mentiras, si no puedes decir la verdad es mejor que no digas nada para que no te dificultes la vida. Terminas una relaciona amorosa y empiezas otra. Tus números cabalísticos son 7 y 30. Siempre serás el primero en todo y tu meta en la vida es triunfar, solo cuídate de los impulsos desmedidos de tu temperamento y trata de pensar antes de actuar. Tus colores mágicos: el rojo y naranja. Un amor del signo de Aries te busca para comprometerse.

Acuario

En el horóscopo del Tarot te salió la carta del Mundo y tus números cabalísticos son el 23 y 40, esto significa que debes tener cuidado con tu carácter en situaciones complicadas de tu trabajo. Es la última semana del año y hay prisa por solucionar todo, pero recuerda darle tiempo al tiempo, que todo va a salir bien. Debes entender que esta carta indica que es el momento de la madurez y plenitud en tu vida, es decir, que debes definir que deseas para tu futuro y llevarlo a cabo.

“No todo lo que brilla es oro”, es un refrán que deberás aplicar todos los días de tu vida para que entiendas que hay personas traicioneras y doble cara, por lo que debes ser más desconfiado. Te llegará la oportunidad de salir de viaje. Un amigo te va a invitar a un negocio de ventas de carros o aparatos electrónicos. Cambias de look para las fiestas de fin de año.

Piscis

La carta del As de Oros indica que tus números cabalísticos son el 9 y 20, también significa el éxito absoluto en tus manos y que serán unos días de suerte en todo lo que emprendas. Esta carta en combinación con el signo de Piscis es muy místico, por lo que te ayudará a lograr tus objetivos y poner en orden tus ideas y sentimientos para saber lo que deseas para tu futuro. Tendrás proyectos pendientes que deberás terminar pero hazlo con calma, como quiera lo vas a lograr.

No duermas tanto, recuerda que es momento de movimiento para tu signo. Tus colores: el celeste y verde fuerte, colores de vida y mágicos. En estos días comprarás un carro nuevo o cambiarás de casa. Esta carta te dice que es el tiempo ideal de formar una relación estable en pareja. Te regalan una mascota. Terminarás de pagar una deuda, empieza a ahorrar.