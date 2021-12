Conoce tu carta del tarot de la semana del 27 de diciembre al 02 de enero del 2022

Conoce tu carta del tarot, como todos los lunes, el tarotista Víctor Santelices nos entrega el mensaje para cada signo del zodiaco.

Una tirada para cada signo, que nos permite orientarnos y saber cómo vienen los próximos días en nuestras vidas. Lecturas por teléfono: +56 99226 7881.

Aries

As de Bastos

Posibilidades ciertas de aperturas a opciones nuevas en lo laboral, en cualquiera de sus variables, es decir, trabajo remunerado por tu iniciativa personal o por encargo de terceros. También se abren alternativas en el trabajo que estés realizando, de modo tal que mejoren, en general, las condiciones en que haces tu labor, lo que podría incluir una mejor remuneración. Bueno sería que, de algún modo, según tu realidad, tomes la iniciativa para intentar conseguir lo ya señalado, o algo que satisfaga tus aspiraciones.

Tauro

El Juicio

En estos días podrían presentarse situaciones no rutinarias que te obliguen a optar por una alternativa, en cualquier campo de tus actividades o en el seno de tu familia. Tu intuición estará en un buen momento para ayudarte a elegir lo que más te convenga o lo que menos produzca contratiempos a terceras personas, por lo que deberás confiar. En la posibilidad cierta de que todo esto provoque cambios en tu vida, no deberás temer, muchos cambios suceden sin que lo decidamos o provoquemos.

Géminis

Tres de Bastos

Nunca será un mal momento el elegido para realizar un giro en la vida y hacer el intento de cambiar todo aquello que nos sea posible, sin provocar un desastre en quienes nos rodean, pero que produzca en nosotros un sentimiento de sentirnos dueños de nuestro destino y de nuestras acciones. Es el momento de ir más allá, buscando nuevos horizontes. Si tus intentos tuvieran resultados parciales, dada la realidad que vivimos, trata de cambiar tus conductas, tus análisis, tus criterios, en definitiva, tu mentalidad, para adaptarla a la sociedad que surgirá después de este período.

Cáncer

Reina de Espadas

En el transcurso de estos días. el encontrar soluciones a los problemas que has tenido o aquellos que aparezcan insospechadamente, tendrán una respuesta oportuna proveniente de tu juicio o raciocinio, por lo que esto no debiera ser un dilema mayor. Lo complejo podría venir de la acción que debas asumir como alternativa de arreglo, que podría parecerte drástica, pero sin duda necesaria. Es el costo que debieras pagar para despejar el camino.

Leo

El Sol

Lo bueno o lo malo de la vida, o de cualquier situación que nos acontezca, se nos complica mucho más cuando no comprendemos claramente lo que sucede en aquello que calificamos como negativo, pues, lo que no lo es no necesita mayor análisis, solo se disfruta. Así y todo, aquello que pase en esta semana tendrá un origen cierto y claro, por lo que solo bastará con adoptar la reacción natural a cada evento y sacar conclusiones acertadas que, sin duda, formarán parte del bagaje de experiencias tan necesarias.

Virgo

La Estrella

Durante esta semana tendrás la positiva experiencia de que los aciertos que puedas tener en tu gestión, sea cual sea, te servirán de estímulo para perseverar en tus métodos y maneras, y, de esta forma, todo se dé con fluidez. Nada indica que esto no pueda repetirse en lo sucesivo, por el contrario, lo más probable es que la tendencia continúe y que cada vez se consolide más. Podrías decir que estás al comienzo de una etapa de bonanza y, sin duda, con la seriedad con que asumes tus tareas esta puede mantenerse en proporción directa a tu esfuerzo.

Libra

El Carro

La mejor manera de encarar los desafíos que presente esta semana será echando mano a toda la autonomía que seas capaz, según tu realidad. No se trata de producir inconvenientes, por el contrario, se trata de ejercer la cuota de libertad, con criterio, sabiduría, y el conocimiento proveniente de la experiencia personal sin tutelajes. Solo tú sabes qué puede ser lo mejor para ti. Lucha contra la indecisión y la dependencia. Alguien escribió “la peor decisión es la indecisión”.

Escorpio

Cinco de Copas

Aquel que no haya experimentado el dolor no sabe lo que es lo opuesto, la felicidad. En tiempos como en los que vivimos, la balanza, eso sí, no está bien calibrada, y la tendencia es a vivir experiencias tristes, algunas de ellas casi al límite de lo que podemos soportar, nada se puede hacer dentro de nuestras capacidades humanas para revertir esta realidad. Tal vez, lo único rescatable, pero no tan común, es forjar el temple, reservado solo para algunos. Así y todo, el coraje de continuar es lo que cuenta.

Sagitario

Siete de Copas

Ilusionarse, en un momento puntual de la vida, es legítimo y, además, muy común en cada persona, no tiene nada de malo, sobre todo si lo sabemos dimensionar y mantener bajo cierto control. Muy distinto es vivir de ilusiones, cuando se llega a eso se hace obligatorio desterrarlo de nuestra mente y saber poner los “pies sobre la tierra”. Alguien dijo “el que vive de ilusiones, muere de decepciones”. Lo mejor puede ser nivelar los deseos o ilusiones, de acuerdo con las facultades de cada cual.

Capricornio

Dos de Oros

Entre las múltiples complejidades del tiempo que vivimos surge, sin duda alguna, la económica, derivada de muchos factores que afectan, en una medida u otra, a la mayoría de las personas. En el período que comienza podría cambiar, favorablemente, en algo esta situación, debido a razones de diverso origen, en la que es bueno destacar las capacidades que has desarrollado en este largo período, puestas al servicio de mejorar tus ingresos. No te faltarán las ideas ni los medios para arreglar, en algo, este crucial tema.

Acuario

Dos de Bastos

Nunca estará demás, ni en los momentos más críticos, tener planes dirigidos a innovar en todo aquello que colapsó, por múltiples razones, conocidas la mayoría de ellas, como resultado de la situación sanitaria, económica y social que vivimos. Será, quizás, fácil sacar conclusiones para paulatinamente ir implementando lo ideado, tratando de pisar terreno seguro, apto para avanzar y a resguardo de situaciones que puedan afectarlo seriamente, ya que ni el análisis más optimista puede descartar eventuales futuras amenazas.

Piscis

La Torre

El lamento constante, la queja, la falta de autocrítica, forman parte, en algún sentido, de la autocomplacencia, es decir, de aceptarse tal como uno es, sin sentir la necesidad de cambiar. Si lo vemos desde el punto de vista de la libertad que tenemos de ser como somos, resulta inobjetable. Pero, una etapa como la actual requiere de muchos cambios, relacionados con cómo hacemos las cosas, cómo estamos preparados para eventos como los actuales, para no repetir el descalabro. De no ser así, tropezaremos dos veces con la misma piedra.