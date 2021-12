Horóscopo de Mhoni Vidente para el fin de semana del 24 al 26 de diciembre del 2021

Inicia el fin de semana con el pie derecho, te dejamos las predicciones del horóscopo de Mhoni Vidente y tus números de la suerte.

Aries

Fin de semana de entender que la paz y el amor llegó a tu vida porque te lo mereces, así que no sabotees tú mismo la felicidad. El Aries es algo complicado en cuestiones de amor, así que trata de relajarte y disfrutar de estos días navideños. Compras un regalo de última hora para un familiar. Trata de organizarte bien para la cena de Navidad y que no te falte ningún invitado, recuerda que el signo de Aries es el pilar familiar.

Cuídate del frío, recuerda que tu punto débil es la garganta y trata de tomar más vitaminas para que tengas más fuerza. No te sientas mal si alguien especial no te hace ningún regalo, no todos somos como tu signo tan detallista. Tendrás un golpe de suerte el día 24 de diciembre con los números 23 y 40, trata de incluir tu día de nacimiento para personalizar tu suerte.

Tauro

Estarás con prisas por sacar todos los pendientes de la oficina y cerrar bien el año, organiza bien tu tiempo. Recuerda que también necesitas rodearte de las personas que más te quiere, por eso en estos días navideños trata de disfrutar de tu familia y olvidarte un poco de tu tensión laboral. Te vas de viaje y visitas a unos familiares.

Organízate para tus compras de regalos navideños, trata de no gastar mucho y dar cosas que te salgan del corazón, recuerda que no debes expresar tu amor cosas costosas. Este 24 de diciembre será un día de perdón y estar en paz contigo mismo. Si estás con algún rencor, trata de olvidarlo y disfrutar del ambiente navideño. Te llega un dinero extra por lotería el 24 de diciembre con los números 8 y 60, trata de usar mucho perfume para que la suerte este más fuerte.

Géminis

Este 24 de diciembre prende una vela de color blanco para el niño Jesús y pídele lo que tanto deseas, verás que pronto será cumplido. Van a ser días de volverte a enamorar de alguien del signo de Capricornio o Acuario que va a ser tu pareja ideal. Cuídate de problemas con el alcohol, trata de controlarte al brindar y guarda energías para la fiesta de Año Nuevo.

También controla la comida para no tener problemas con la gastritis y no subas mucho de peso. En cuestiones de regalos te va a venir una sorpresa que no esperabas y que te hará sentir de lo mejor. En la fiesta navideña vas a tener muchos invitados en tu casa y verás que va a ser un día muy especial para tu signo. Haces un regalo a tu pareja muy especial. Tendrás un golpe de suerte en la lotería el 24 de diciembre con los números 8 y 24.

Cáncer

Fin de semana muy especial para ti, especialmente porque tu signo es el más sentimental en estos días navideños y sentirás que por fin vino a ti la persona indicada para ser feliz. No dudes en abrirte al amor, es la oportunidad de tener algo más formal. Los que tienen pareja estarán hablando de comprometerse o tener hijos. Te llega un regalo que no esperabas por parte de alguien de tu trabajo.

En la fiesta familiar cuida tus comentarios, es mejor no opinar sobre la vida de los demás y disfrutar de la cena navideña. Haces preparativos para comprar una piñata y hacer una posada en grande con todos tus amigos, estas fechas son ideales para acercarte a las personas. Tendrás un golpe de suerte el 24 de diciembre con los números 5 y 31, trata de agregarle tu día de nacimiento para personalizar tu suerte.

Leo

Serán días de mucha convivencia con personas especiales, recuerda que tu signo siempre necesita sentirse en pareja para ser feliz, así que en estas fechas no te cierres a la oportunidad de amar. Tendrás una junta de última hora en tu trabajo para revisar las ventas y administración, así que trata de cumplir con todo dentro de tu ámbito laboral.

Te compras ropa y zapatos para estrenar este 24 de diciembre, recuerda que a tu signo le gusta ser al que más lo vean, así que compra colores fuertes como azul y rojo. Cuidado con los vicios y el alcohol, trata de controlarte para que no tengas cruda moral. Recuerda que no necesitas tomar demasiado para divertirte, es más importante convivir con tu familia. Tendrás un golpe de suerte el 24 de diciembre con los números 4 y 39, agrega tu día de nacimiento.

Virgo

Estarás muy feliz en los días navideños, recuerda que tu signo siempre busca un motivo para reunir a la familia y esta ocasión es muy especial para ti. Eres muy detallista y en estas épocas te gusta demostrar tu cariño con regalos, solo trata de no gastar mucho. Estás en un momento ideal de decirle a esa persona que la amas.

Los que tienen pareja estarán pensando en comprometerse más o quizá tener hijos. Te llega la invitación a salir de viaje para la próxima semana para estar unido con tu familia. Te llega un regalo que no esperabas que te va a gustar mucho por parte de un amor nuevo, trata de ser muy claro con tus sentimientos para no lastimar a nadie. Tendrás un golpe de suerte el 24 de diciembre con los números 9 y 77, solo trata de agregarle tu día de nacimiento para personalizar tu suerte.

Libra

Disfrutarás al máximo estos días navideños, a tu signo le gusta preparar la cena e invitar a toda la familia para convivir, pues destacas como el mejor anfitrión en esta temporada navideña. Sales de viaje a visitar a unos familiares. Compras de última hora unos regalos que te hacían falta, sólo recuerda no gastar en exceso, adquiere únicamente lo necesario, ya que lo importante en estos días es la convivencia.

Cambias tu look para los festejos de esta Navidad, haces todo lo posible por verte de lo mejor. Eres el más carismático del Zodiaco y por eso siempre tendrás a tu lado a personas que te quieren. Este 24 de diciembre prende una veladora de color blanco en memoria de las personas que ya no están contigo y pide que la paz reine en tu corazón. Tus números de la suerte en este premio mayor son 11 y 29.

Escorpión

Muchas sorpresas agradables se te presentarán este fin de semana: regresa un amor del pasado o tendrás noticias de alguien muy especial en tu vida; ten presente que a tu signo siempre le va bien en los días navideños y más porque tu energía se expande con intensidad, por eso te recomiendo que este 24 de diciembre prendas una veladora de color rojo y le pidas a Dios que llene tu vida de paz y amor; verás que se cumplirá de inmediato.

Cuida tu dinero, evita realizar gastos excesivos, trata de no comprar cosas que no necesitas y mejor ahorra para formar un patrimonio o enfrentar emergencias. Eres muy bueno para hacer cenas navideñas y este 24 no será la excepción, cocinarás esa rica comida para convivir con tus seres queridos. Tus números de la suerte son 01 y 28 en este premio mayor del 24 de diciembre.

Sagitario

Estarás ocupado para sacar el trabajo atrasado y ponerte al orden con tus obligaciones, pues deberás realizar un esfuerzo extra para salir de vacaciones los siguientes días. Recibes una invitación para acudir a una reunión navideña en la que te divertirás mucho. Piensas intensamente a futuro y tienes planes de abrir un negocio, ten presente que tu signo en 2022 tendrá la suerte de emprender algo propio y con éxito.

Ten cuidado con el consumo de alcohol y los vicios en estas fiestas, porque tu signo pierde fácilmente el control, así que intenta convivir de la manera más sana posible. Recibirás un dinero extra inesperado. Te visitan unos familiares de fuera para pasar Navidad contigo. Este 24 será de suerte para tu signo con los números 04 y 51, agrégales tu día de nacimiento para personalizar tu suerte.

Capricornio

Realizarás las compras de los últimos regalos navideños, tu signo siempre quiere quedar bien con todos y por eso te distingues por ser el más generoso. Independientemente de los regalos, intenta estar de lo mejor con tu familia y seres queridos durante las celebraciones. Te hacen un regalo que te gustará mucho. Ten paciencia con tu pareja, recuerda que en estos días todos estamos más sentimentales, así que trata de comprender y estar en paz.

Si estás soltero, te busca un amor del pasado que quiere retomar la relación, pero lo mejor será cerrar ese círculo y comenzar de nuevo en otra parte. Tendrás un golpe de suerte con los números 14 y 50. Te llega un dinero extra o un bono de compensación por tu trabajo.Ten cuidado con el alcohol o trata de no tomar demasiado para que no te descontroles. Cuida tu salud.

Acuario

Analizarás durante este fin de semana qué es lo que debes hacer para estar en paz con todos los que te rodean y dejar a un lado ya los rencores, estamos en los días del perdón, así que trata de relajarte y pasarla de lo mejor estos días navideños. Haces una posada con piñata para juntar a tus amigos y familiares, pero trata de no tomar demasiado alcohol y contrólate en la reuniones; si tienes sentimientos guardados, piensa cuál es la mejor manera de conversar sobre el tema. Un amor te busca para darte un regalo que no esperabas.

Tendrás un golpe de suerte el 24 de diciembre con los números 07 y 21, y trata de agregarle tu día de nacimiento para personalizar tu suerte. Ya decide cambiar tu carro, es tiempo de que progreses. Este 25 de diciembre recibirás una sorpresa inesperada que te dará mucho gusto.

Piscis

Te sentirás de lo más relajado y contento este fin de semana al lado de tus familiares, ten en cuenta que a tu signo le gusta ser el mejor anfitrión en cuestiones de posadas y cena navideña, y eso te hará sentir de lo mejor; disfruta a plenitud la oportunidad de pasar tiempo con tus familiares. Te llega un regalo inesperado por parte de tu pareja. Haces unas compras de última hora para la cena de Navidad. Ten cuidado con problemas de garganta y pulmones, cuídate para que no sufras un resfriado o incluso infección.

El amor es tu punto débil y tu pareja es la persona ideal para ti, sólo trata de no darle tanta importancia a los problemas y pasar unas fiestas de lo mejor. Tus números de la suerte son 04 y 39. Te sacas un carro o casa en un sorteo grande. Cambias tu look y compras ropa para estrenar en Navidad.