Estrés navideño: Trucos para evitarlo y disfrutar de las fiestas con la familia

Navidad es un día de alegría y de felicidad como dicen los villancicos, pero el estrés por las exigencias sociales, las compras interminables, las reuniones familiares y ahora la preocupación del COVID-19 pueden hacer pasar un mal momento.

Solo de pensar es agobiante, vivirlo es aún más, por eso muchos comienzan a sentir el efecto Grinch al negarse a celebrar estas fechas por temor a presentar agobio, irritabilidad, dificultad para dormir, entre otras cosas producidas por el estrés.

Y es que más de uno ha tenido conflictos familiares por no ponerse de acuerdo en las comidas o encuentros, además, del querer lucir perfecta y agobiarse por algunos kilos de más o no conseguir un look perfecto.

Trucos para evitar el estrés navideño

Como estas fechas son para disfrutarlas, estos son algunos trucos para no morir en el intento de una Navidad perfecta y comenzar a darle valor a las cosas que realmente lo ameritan.

Escucha tus necesidades

Pregúntate cómo quieres celebrar la Navidad, que quieres regalar y que te regalen, la comida que vas a querer comer y lo que necesitas para pasarla bien.

Aprende a decir no de forma asertiva

Ya sea a tu familia, pareja o amigos asegúrate de exponer tus necesidades, si quieres seguir con un tema de conversación o no, si quieres dar un paseo o no.

No es obligatorio responder a lo que otros quieren o esperan de ti, tienes derecho a decir no y no generar falsas expectativas. Así evitaras pasar un mal momento.

Pide ayuda en las actividades

Estas son unas fechas de unión y de ayuda no asumas la organización de todas las celebraciones cargándote de responsabilidades que puedes distribuir.

Busca quien haga el postre, las bebidas o los snaks, de esta manera repartes el trabajo y tendrás tiempo para disfrutar.

Regalemos experiencias

Los regalos son parte importante en estas fechas pero recuerda que lo material no es lo que más recuerdos y satisfacciones generan.

Puedes optar por obsequiar una cena, una tarde de cine o una excursión. Si de lo contrario apostarás por productos hazlo con tiempo.

Sigue con tu rutina

Procura que estos días no descontrolen tus rutinas habituales de sueño, alimentación y deporte, de manera que los días especiales sean la excepción y no la norma.