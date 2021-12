Presión social por tener hijos está dejando cada vez más madres arrepentidas

La maternidad se ha perfilado como uno de los requisitos para las mujeres al pasar los 20 años, pues para muchos se considera “la edad perfecta” para concebir.

Son muchas las mujeres que han enfrentado comentarios como: “¿para cuándo los hijos?, “se te va a pasar el tren”, o peor aún “te va a dejar si no le das un hijo”, como si tener un bebé fuera obligatorio.

Aunque este pensamiento se ha ido mermando con el paso del tiempo, hay quienes han caído en la presión social y han terminado embarcándose para evitar el qué dirán.

Madres arrepentidas por la presión social

Un estudio realizado por la socióloga Orna Donath determinó que muchas madres se guardan el arrepentimiento de haber tenido un hijo, incluso teniendo más de uno.

Durante su estudio titulado Madres arrepentidas: Una mirada radical a la maternidad y sus falacias sociales, entrevistó a cerca de 20 mujeres con la idea de entender y exponer las presiones sociales que obligan a las mujeres a la maternidad.

Maternidad La crianza no es para todas las mujeres

La investigación se llevó a cabo en Israel, al tratarse de uno de los países con mayor tasa de natalidad en el mundo, con un promedio de 3 hijos por cada mujer.

Donath contó que muchas madres se han dado cuenta que estaban mejor sin hijos debido a la responsabilidad que conlleva y al hacer a un lado su estilo de vida anterior.

“Hay mujeres que se arrepienten de ser madres y que nunca lo dirían en voz alta. A muchas les cuesta incluso decírselo a sí mismas”, dijo en una entrevista con BBC Mundo. — Orna Donath

De igual manera, mencionó que el número de madres arrepentidas es inexacto pues muchas incluso mueren sin haberlo confesado debido a los estigmas y tabúes sociales.

“A las mujeres desde jóvenes nos crían diciéndonos que la maternidad es la esencia de nuestra vida. Al mismo tiempo, estigmatizan a aquellas que manifiestan el deseo de no querer tener hijos. Las tratan de egoístas, locas, inmaduras y dicen que no son mujeres de verdad”, expresó. — Orna Donath

La autora menciona que no todas las madres nacieron para serlo pues no todas tienen los mismos intereses y esto no significa que están incompletas.