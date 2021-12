Cómo ahorrar dinero sin dejar de darte gustos para cumplir tus objetivos de 2022

Ahorrar dinero No es tan difícil ni imposible como pensabas.

Ahora que se acerca un nuevo año cargado de metas y objetivos por cumplir, hay que ahorrar dinero para poderlos hacer realidad, pero esto no significa dejar de disfrutar de las propias ganancias y cohibirse a vivir la vida.

Un buen manejo de las finanzas se basa en el equilibrio: entre satisfacer las necesidades básicas, darse espacio para los lujos o las cosas que nos gustan, pero también pensando en el futuro a mediano o largo plazo.

Ahorrar dinero Es hora de hacer presupuestos para no fallar tu dinero. (Dreamstime)

Consejos para ahorrar dinero de forma saludable

La regla del 50/30/20

Hay muchos métodos de ahorro, pero este es uno de los más fáciles de ejecutar cuando se es principiante. Consiste en distribuir el 50% de los ingresos mensuales a gastos básicos (alquiler, comida, servicios, transporte) y dejar el resto para gustos y ahorro.

Específicamente, el 30% para poder donarlo, salir con las amigas, comprarse un libro, entre otros, mientras que el 20% debe apartarse sí o sí pensando en eso que quiere conseguir. Si quieres ahorrar más, puedes invertir los porcentajes.

Ahorrar dinero Es importante tener autocontrol y pensar en las metas a largo plazo. (Anchoooous21)

Controla tus gastos

El mayor enemigo del ahorro es gastar desenfrenadamente, sin hacer presupuestos y sin llevar control. Un tip para evitar ser ‘compradora compulsiva’ es no comprar de inmediato sino dejar pasar algunas horas o días.

Al volver a revisar para ver si realmente necesitas esa cosa que estabas por comprar usualmente la respuesta será “no”. Es básico no gastar lo que no tienes, o lo que no te sobra.

Esto también incluye pagar solo por lo que realmente usas. Por ejemplo, evitando tener suscripciones de más (como el gimnasio o Netflix) que no aprovechas.

Ahorrar dinero Este es tu año para hacer realidad tus metas y también disfrutar de tu esfuerzo. (© amanaimages/Corbis)

Paga tus deudas

Mantener un buen historial crediticio es importante para poder acceder a gastos mayores, como un departamento o un auto, así que paga tus cuentas a tiempo.

Si alguna vez acumulas deudas, da la cara. Resuélvelo o idea un plan de pago negociando con la otra persona, pero es importante que seas responsable con tus finanzas.