Horóscopo de hoy: miércoles 22 de diciembre para cada signo del zodiaco

Aries

Necesitas organizar tu agenda para no agobiarte en estos días por el trabajo, recuerda que estamos en fechas de celebración y que a veces es necesaria esta pausa. En el amor, despertarás envidias porque hay alguien de quien menos te imaginabas que te cortejara. Es un buen partido.

Tauro

Estabas esperando la respuesta de un negocio que será positiva, así que prepárate porque empiezas una etapa de gran actividad profesional, donde te desarrollarás plenamente. Estás carismática, así que aprovecha este momento para afianzar las relaciones con tus amistades porque de allí puede venir alguien que marcará tu vida.

Géminis

Organiza tus finanzas porque estás gastando mucho y vas a necesitar para los meses venideros que no serán nada fáciles en el negocio. Necesitas unos días de descanso para dedicarlos a la familia y a tu pareja que se siente muy abandonado. Así que pida esas vacaciones para disfrutar del amor.

Cáncer

Hay muchas tuercas que debes apretar en tu trabajo para que el negocio arranque en forma. Tu actitud y carácter es la clave para lograr el éxito. No estás en el mejor momento de tu relación, así que es necesario propiciar una conversación para solucionar los conflictos y pasar estos días en armonía.

Leo

Ha sido un tiempo complicado, de luchar por sacar los proyectos adelante y lograr las metas propuestas. Pero lo lograste y tus superiores van a reconocer ese trabajo que realizaste. Tu pareja estará romántica y muy pendiente de ti. Te tiene una sorpresa, no la vayas a echar a perder con tu carácter. Así que haga a un lado el estrés y disfrute.

Virgo

Estás en un momento donde cada movimiento que haces, cada estrategias que aplicas la están observando, evaluando para recompensar tu esfuerzo. Vienen tiempos de mucho éxito. Vas a recibir noticias de un antiguo amor que te hará muy feliz y hasta podrías propiciar un encuentro que marcará la vida de ambos.

Libra

Tienes el carisma a flor de piel y eso te está ayudando a motivar a tus compañeros para avanzar en los proyectos y cumplir con las metas. Tu familia no está pasando un buen momento, pero era algo que esperaban y hay que seguir adelante. Paciencia con tu pareja, no está en su mejor momento.

Escorpio

Vienen cambios positivos en tu trabajo, incluso con ese ascenso que estabas esperando y mejoras económicas sustanciales. En cuestiones de amor estás demasiado ilusionada y debes tener mucho cuidado porque esa persona no te conviene. Atiende a la familia que está demandando tu presencia porque te tienen una bella sorpresa.

Sagitario

No te dejes arrebatar el ánimo y las ganas de echar adelante ese proyecto que tanto te costó que aprobaran. Tu tienes una máxima en tu vida, y es que sabes que sin esfuerzo no se consigue nada. Adelante. Tienes una molestia con tu pareja que debes conversar para que no llegues a celebraciones familiares con rencores y vayas a pasar un momento desagradable. Resuelve.

Capricornio

No es el momento para cambios profesionales. Mantente donde estás un tiempo más y luego tomas la decisión para que tus finanzas no se vean afectadas. Si aún no has organizado las vacaciones, ahora es buen momento para hacerlo. Tu pareja y familia espera que te tomes un descanso para que puedas disfrutar de la armonía y el amor.

Acuario

Los problemas que están atravesando en el plano profesional lo van a resolver en equipo. Así que dale ánimo a tu gente para lograr la meta. Podrás disfrutar con tus amigos de buenos y divertidos momentos, sal un poco. Es un día muy especial para recibir todas las muestras de cariño y afecto que te mereces.

Piscis

No tires ahora por la borda todo lo que has conseguido con tanto esfuerzo, debes tener un poco más de paciencia con el equipo porque todo se va a resolver. Tu pareja está esperando por ti para tomarse ese descanso que se merecen y visitar a la familia. Serán días de muchas sorpresas.